Federica Pellegrini, le foto della sposa prima del matrimonio nella chiesa di San Zaccaria

Le prime foto di Federica Pellegrini un attimo prima del matrimonio in chiesa con Matteo Giunta: emozioni e semplicità

E’ tutto pronto per il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta manca davvero solo il sì degli sposi mentre arrivano le prime foto. Sono tutti arrivati a Venezia e come previsto la data del matrimonio di Federica Pellegrini è oggi 27 agosto 2022. La Pellegrini e Giunta sono arrivati prima di tutti i 160 invitati tra amici e parenti ma non prima di Enzo Miccio che era già a Venezia, già emozionato e con gran parte del lavoro già compiuto. Questa mattina la colazione organizzata per tutti gli ospiti e tra pochissimo la cerimonia che ovviamente sarà blindatissima. Federica Pellegrini, Matteo Giunta ed Enzo Miccio hanno fatto di tutto per non far trapelare dettagli delle nozze ma qualche è emerso ugualmente.

Il matrimonio di Federica Pellegrini nella chiesa di San Zaccaria

E’ la chiesa non lontana dalla basilica di San Marco ma manca ancora un pochino per il momento più emozionate, per le foto di Federica Pellegrini in abito da sposa. Sui social però non mancano le prime immagini, l’arrivo degli amici entusiasti a Venezia e anche la gioia della campionessa di nuoto.

Sul profilo Instagram della Divina i momenti che precedono il make up della sposa, la fame delle damigelle che consumano un pasto veloce con Federica, la mamma della Pellegrini che stira gli abiti rosa delle amiche del cuore di sua figlia.

L’emozione è evidente ma anche la semplicità con cui tutti stanno vivendo questo momento. Il matrimonio di Federica Pellegrini è previsto nel pomeriggio, è già arrivato l’abito della sposa, la chiesa è addobbata e tutto appare perfetto.

La cena e il party dopo la cerimonia religiosa sono stati organizzati da Enzo Miccio e il posto scelto è il JW Marriott Venice Resort & Spa, sull’esclusiva e blindatissima isola delle Rose. Attendiamo le prime immagini degli sposi.