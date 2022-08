Brutta caduta per Paola Turci che finisce in ospedale: Francesca Pascale rassicura tutti

Dai social il messaggio di Francesca Pascale dopo la caduta di Paola Turci: dopo il grande spavento, si torna a sorridere

Brutte notizie per i fan di Paola Turci che non potranno assistere al concerto della cantante domani a Forlì. Purtroppo problemi di salute, impediranno alla Turci di essere presente. Questa estate, dopo la sua unione civile con Francesca Pascale, la Turci è in giro per l’Italia con il tour, “Io sono” . Purtroppo però, il concerto di domani a Forlì, che aveva già registrato il sold out non ci sarà. E’ stata la stessa Paola a spiegare via social quello che sta succedendo, cercando anche di rassicurare tutte le persone che hanno temuto il peggio. Una brutta caduta, ma ci vorrà qualche giorno di tempo prima che possa tornare di nuovo sul palco.

Le parole di Paola Turci sui social dopo il rinvio del concerto di Forlì

E’ stata la stessa Paola Turci a spiegare quello che sta succedendo e lo ha fatto con queste parole: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile. Vi abbraccio piano piano tutt* quant*.” Queste le parole della cantante che quindi almeno per i prossimi giorni salterà i suoi impegni ma che promette di recuperare tutte le date per ringraziare i suoi fan e le sue fan per l’affetto dimostrato.

Accanto a Paola Turci ovviamente sua moglie, Francesca Pascale che sui social, pochi minuti fa ha anche fatto una dolcissima dedicata alla cantante. Parole dalle quali si capisce che si sono tutti davvero spaventati per la brutta caduta di Paola ma che per fortuna, tutto è andato nel migliore dei modi. “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato . Anima grande , Ti amo” ha scritto Francesca Pascale postando sui social una dolce foto che la ritrae al fianco di sua moglie. Non possiamo quindi che fare un grande augurio di pronta guarigione alla cantante con la speranza di vederla di nuovo, il prima possibile sul palco.