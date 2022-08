Francesco Chiofalo in stampelle, al suo fianco Drusilla Gucci

Primi passi con le stampelle per Francesco Chiofalo dopo l'improvviso ricovero in ospedale in Sicilia

Torna sui social dopo qualche giorno di assenza Francesco Chiofalo ma è la sua fidanzata, Drusilla Gucci, a rassicurare tutti. Il Chiofalo è ancora molto provato, e qualche ora fa aveva detto che non se la sente ancora di raccontare quello che sta attraversando ma che sta cercando di riprendersi anche dopo questo ennesimo ostacolo che la vita gli ha messo davanti. L’ex pupo, è ancora turbato e cammina con le stampelle, come si vede nel video che la sua fidanzata, ha deciso di postare sui social. La Gucci lo sta aiutando in questi giorni complicati e ha corredato la pubblicazione del video, con un “cuore”.

Lo sfogo di Francesco Chiofalo sui social

Poche ore fa, Francesco aveva ringraziato tutti per l’affetto che hanno dimostrato in queste ore sui social, spiegando che stava meglio ma che non se la sentiva ancora di raccontare nel dettaglio quello che gli era accaduto. E aveva detto: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. “

Poi aveva aggiunto: “Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole.”

Oggi invece è stata Drusilla a mostrare il suo fidanzato che muove dei passi con le stampelle. “Dai amore, su su ce la puoi fare” dice la Gucci mentre lo riprende. “Sembra più facile a vedersi che a farsi,vado un po’ scomodo, ci devo prendere la mano” commenta Francesco che piano piano, prova a muovere qualche passo.