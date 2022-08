Le dichiarazioni d’amore di Federica Pellegrini e Matteo Giunta dopo il sì e l’emozione più grande

Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno scelto la foto più bella del loro matrimonio e la dichiarazione d'amore più semplice e vera

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati ieri 27 agosto 2022 e qualche ora dopo il matrimonio hanno scelto la stessa dichiarazione d’amore. Sui rispettivi profili social Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno pubblicato la stessa bellissima foto, quella che più li rappresenta tra tanta felicità nel giorno del loro matrimonio e sempre. E’ lo scatto subito dopo la celebrazione del matrimonio, è la foto più classica, quella dell’uscita dalla chiesa con ancora il riso che vola in alto, una tradizione che non è mancata. Una dichiarazione d’amore che la Pellegrini e Giunta hanno concluso con un semplice “Noi…” con quei puntini sospensivi che indicano tutto, passato, presente e futuro. Le campane che suonano a festa, gli applausi per gli sposi, le mani verso l’alto per salutare tutti adesso che sono marito e moglie. Non si lasciano nemmeno per un attimo, con l’altra mano stretti per sempre. Ridono, sono felici e non badano allo scatto perfetto ma alla felicità di quel momento. Matteo chiede alla sua Federica un bacio e lei si scioglie, persi entrambi negli occhi dell’altro.

Che emozione per Federica Pellegrini l’ingresso in chiesa

Sono le damigelle della sposa ad avere svelato un bel po’ di dettagli in diretta sui social, così tutti abbiamo potuto vedere i pochi secondi dell’ingresso in chiesa della Pellegrini, gli attimi in cui si è commossa così tanto da abbassare la testa e cercare un attimo di forza per superare l’emozione accanto al suo papà mentre l’uomo della sua vita era lì che la guardava avanzare.

Ed è in quel momento che tutti in chiesa si sono commossi con lei, soprattutto chi l’ha accompagnata durante tutte le ore della preparazione, seguendola dalla colazione di questa mattina fino al percorso fatto per le vie di Venezia arrivando fino al sagrato. Sono le sue amiche in abito di seta rosa ad avere spoilerato le emozioni di una giornata indimenticabile. Un matrimonio all’apparenza semplice, come gli sposi a cui ieri importava solo del loro amore e che tutti fossero felici.