Noemi Bocchi non è la causa del divorzio di Totti ma sarebbe stanca di nascondersi

Gli amici di Noemi Bocchi la difendono e spiegano che non è la causa del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Gli amici di Noemi Bocchi la difendono, alla rivista DiPiù hanno spiegato che lei non è la causa del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Hanno anche aggiunto che Noemi è stanca di nascondersi e vorrebbe vivere la sua storia d’amore con Totti alla luce del sole. Un desiderio che però sembrerebbe in netto contrasto con la riservatezza attuale di Totti. Dopo 20 anni d’amore e tre figli è davvero complicato e forse è davvero troppo presto presentare a tutti nuovi amori. La versione che riporta il settimanale di gossip è ovviamente quella riferita da terzi ma la difesa è tutta per la 34enne. E’ pur vero che Noemi Bocchi sta leggendo e ascoltando di tutto, perché tutti sembrano conoscere la verità ma quella la conoscono solo loro due. Lei è rimasta sempre in silenzio e le sue apparizioni in pubblico sono rarissime. Niente nemmeno sui social ma dicono che adesso sia pronta ad uscire allo scoperto, perché il suo legame con Totti è una storia importante.

Noemi Bocchi sicura di non avere responsabilità sulla separazione tra Ilary Blasi e Totti

“Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante” riporta il settimanale di gossip.

Totti invece, dicono voglia prima sistemare tutto con Ilary, definire i dettagli del divorzio, sentirsi poi davvero libero di vivere la sua vita. Sembra che anche queste siano confidenze degli amici di Totti a DiPiù.

“Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio”. Ormai sembrano non esserci più molti dubbi tra la fine di un grande amore e l’inizio di un’altra storia.