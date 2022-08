Sabrina Ghio è un incanto con il suo abito da sposa: secondo matrimonio con Carlo in Puglia

Tutto l'amore di Sabrina Ghio e Carlo Negri nel giorno del loro secondo matrimonio in Puglia

Non ha ancora postato nessuna foto del suo matrimonio Sabrina Ghio, lo aveva detto. Si sarebbe presa un giorno tutto per lei da dedicare solo alla famiglia, lontano dallo smartphone e così ha fatto. Ma ci hanno pensato gli invitati alle nozze a postare sui social le bellissime immagini di quello che possono considerare una sorta di secondo matrimonio. Carlo Negri e Sabrina infatti, si sono sposati prima in comune, diventando a tutti gli effetti marito e moglie e ieri invece, hanno celebrato con tutti i loro cari, il momento del si, con le promesse d’amore eterno.

Sabrina bellissima, ha indossato un abito molto elegante accompagnata all’altare dalla piccola Penelope era davvero una mamma e una donna meravigliosa. Ad attenderla tra l’altro, il suo Carlo, con in braccio la piccola Mia. E l’arrivo di Sabrina dal suo sposo è stato più che emozionante. Carlo infatti aveva in braccio la piccola Mia e si è sciolto in lacrime vedendo la sua dolce metà. Poi il bacio di Penelope a Mia, un altro emozionante momento. “Ho la famiglia dei mie sogni, non posso desiderare di più” aveva detto qualche giorno fa la Ghio, commentando le sue emozioni alla vigilia del matrimonio.

Le dolcissime parole di Sabrina Ghio al suo Carlo

Non ha mai nascosto Sabrina, di ritenersi più che fortunata da quando c’è Carlo nella sua vita. Lei che l’amore lo aveva cercato anche in tv sul trono di Uomini e Donne, dopo la fine del suo primo matrimonio. Maria de Filippi non è stata fatina magica per la Ghio ma la vita le ha offerto una nuova possibilità e oggi è innamoratissima dell’uomo che ha sposato. “Siamo così fortunate ad averti con noi: sei quello che tutte dovrebbero avere nella loro vita ma che in pochissime trovano” ha detto la bella Sabrina rivolgendosi a Carlo nelle promesse. E poi: “Sei il sogno a occhi aperti, sei l’amore della mia vita”.

Non ci resta adesso che attendere i video e le foto di Sabrina dalla Puglia per continuare a emozionarci con lei.