Giulia Pauselli è mamma, Marcello Sacchetta papà: il dolce e poetico annuncio social

E' romantico e poetico il nome scelto per il primo figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta con tanto di citazione letteraria per l'annuncio

Non poteva che arrivare dai social il dolce annuncio, quello che tutti i fan di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta aspettavano da qualche giorno! La ballerina professionista di Amici aveva spiegato che mancava davvero pochissimo alla nascita del primo genito, del cucciolo tanto atteso in famiglia! E oggi, dal profilo di Marcello Sacchetta e di Giulia su instagram, arriva l’annuncio. I due ballerini rivelano anche il nome che hanno scelto per il piccolo. Un annuncio romantico ma anche intellettuale e poetico visto che i due genitori hanno scelto in nome importante per il bambino! Il piccolo infatti si chiama Romeo!

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta annunciano la nascita del loro primo figlio sui social

“D’ora in avanti tu chiamami “Amore”, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato” una citazione da Romeo e Giulietta di William Shakespeare per presentare il bambino, nato poche ore fa. Un bellissimo e importante nome quello che Giulia e Marcello hanno deciso di dare al piccolo! E poi, postando la prima foto del piccolo, si vede solo la sua manina insieme a quella di mamma e papà, i neo genitori hanno commentato: “Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile “. Possiamo solo provare a immaginare la grande gioia che Marcello e Giulia stanno provando in queste ore a mandare le nostre congratulazioni alla coppia per questa lietissima notizia. Tantissimi i commenti e gli auguri alla coppia: da quelli di Emma Marrone passando a quelli di Giulia de Lellis, Elena d’Amario ed Elisabetta Gregoraci. E poi tutti i protagonisti del mondo di Amici, legatissimi a Giulia e Marcello. Il piccolo Romeo è appena nato ma ha già tantissime persone che gli vogliono bene. “Wow. Siete diventati genitori cari miei. Inizia un viaggio stupendo. Auguriiiii a voi” ha scritto Nek che nella scuola di Amici ha lasciato un pezzetto di cuore.