La madre di Federica Pellegrini svela il momento più emozionante del matrimonio

L'emozione più forte al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta la svela sua madre Cinzia

La mamma di Federica Pellegrini è ancora emozionata per il matrimonio ma c’è un momento ben preciso che porterà sempre nel cuore e lo rivela al Corriere della Sera. Cinzia Lionello si è commossa in chiesa mentre la sua Federica entrava al braccio del padre ma non è questa immagine ad averla fatta piangere, ad aver fatto piangere tutti. E’ stato meraviglioso il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, ovviamente la famiglia ha vissuto ogni attimo con grande emozione ma solo chi era presente alla cerimonia sa di cosa parla la signora Cinzia. In chiesa c’era una persona speciale, l’unica a cui la sposa non avrebbe mai rinunciato.

Il momento più emozionante al matrimonio di Federica Pellegrini

“Uno di sicuro. Dentro la chiesa, quando Virginia Castagnetti, cantante lirica e figlia di Alberto, l’allenatore indimenticabile che per primo prese per mano Fede, con quella sua voce unica… ha intonato in apertura l’Hallelujah di Cohen e poi l’Ave Maria di Schubert…” ha raccontato la madre della campionessa di nuoto.

“Io ho letteralmente pianto, poi mi sono voltata e mi sono accorta che più o meno tutti erano in lacrime”. Ha anche spiegato: “Tanti si erano proposti per cantare in chiesa ma Fede, concordando anche con Enzo Miccio, il vulcanico organizzatore del matrimonio, da subito è stata categorica: “Lì deve esserci solo Virginia…”.

Poi le parole per l’allenatore che ha dato tutto a Fede: “Era quello capace di trasformarla, ammorbidendone il carattere, non semplice. È stato forse un secondo padre del quale mio marito Roberto non è mai stato geloso”. Di lui ha mille ricordi, tutti preziosi.

Poi il momento del tango, quello che ha stupito tutti i presenti alle nozze, anche la madre della Divina. Non sapeva fossero così bravi, non conosceva la loro passione. “Poi mi ha confessato che stava esercitandosi da mesi. Che sintonia avevano! E poi che brava la mia Fede”.