Totti fa sul serio e per il divorzio chiama la Bernardini de Pace

Su Novella 2000 nuovi dettagli relativi al divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: l'ex capitano avrebbe arruolato nella sua squadra l'avvocata Bernardini de Pace

Si tratta di rumors, nessuna conferma. Ma del resto in questa storia, ci sono tante chiacchiere e poche certezze visto che i diretti interessati, al momento, non hanno ancora raccontato nulla. Secondo quanto si legge in un articolo che potrete leggere nel nuovo numero di Novella 2000 ( anticipato sul web anche da Leggo) Francesco Totti avrebbe deciso di farsi seguire, in fase divorzio, da una delle migliori avvocatesse su piazza. Per la separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma avrebbe assunto la Bernardini de Pace. Totti fa sul serio ma del resto, che ci sarebbe stata una battaglia legale, da un paio di mesi, sembra essere cosa certa, visto quello che è successo tra la conduttrice e il Pupone.

Francesco Totti chiama la Bernardini de Pace per il divorzio dalla Blasi

Su Leggo si legge: “A chiedere l’intervento della matrimonialista sarebbe stato l’ex Capitano della Roma nella speranza di ottenere una separazione consensuale e, se possibile, meno dolorosa per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel.” Immaginiamo che sia anche nell’interesse di Ilary non fare soffrire i tre figli che in questi mesi purtroppo, hanno dovuto leggere sui giornali cose che forse non avrebbero voluto sapere.

Cosa c’è in ballo in questa sentenza? Si parla della casa di famiglia, la villa dell’Eur da 25 stanze, pare che sia nell’interesse di tutti che resti ai figli e che siano i genitori ad alternarsi con loro. «Conosco la Bernardini da tanti anni, è rintanata a lavorare nella sua casa di Monte Marcello, dove misteriosamente, però, il suo telefono “non prende”, mi dicono» fa sapere dalle colonne del settimanale il direttore Roberto Alessi. «Ha assistito molti personaggi tra cui Romina Power nel divorzio con Al Bano Carrisi, Andrea Jonasson dopo l’abbandono di Giorgio Strehler, Katia Ricciarelli dopo la rottura con Pippo Baudo, Eros Ramazzotti nella separazione da Michelle Hunziker e penso che cercherà di proporre una separazione consensuale, come detto, la meno dolorosa per tutti».