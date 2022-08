Giovanni Angiolini scrive un messaggio per Michelle Hunziker: non è finita?

E' per Michelle Hunziker il post che Giovanni Angiolini ha pubblicato sui social?

Sembrava fosse tutto finito tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini e forse lo è davvero ma il bel medico sembra aver scritto un messaggio per lei. Erano una coppia bellissima, tutta l’estate li abbiamo ammirati mentre i paparazzi li inseguivano e loro due non dicevano nulla. Adesso che l’estate sta finendo le loro vacanze sono separate: Michelle Hunziker è in montagna con le figlie, una gita con le sue bambine prima che inizi la sua scuola e dopo l’avventura a Disneyland Paris. Giovanni Angiolini è nel suo meraviglioso mare e sembra avere nostalgia di lei. L’ex gieffino è tornato al lavoro ma non mancano i momenti di puro relax, vive in Sardegna e ogni angolo di mare lì è meraviglioso.



Giovanni Angiolini mostra il suo paradiso

Continua a godersi il paradiso, mostra l’acqua azzurra che fino a poco tempo fa condivideva con Michelle e tagga Piazza Duomo a Milano. Scrive anche che sapeva di aver fatto il bravo ma non tanto da meritare il paradiso. In genere Giovanni Angiolini non mostra molto della sua vita privata sui social, questi sembrano messaggi per la Hunziker. Sono frecciatine? Magari è un modo per dirle di farsi sentire o forse il gossip ha sbagliato e loro due stanno ancora insieme?

Michelle Hunziker ha ormai posato le valigie a Milano, si dedica alle sue bambine ma anche ad Aurora che dicono sia in dolce attesa. Giovanni Angiolini si divide tra lo studio e i selfie in barca. Non si sono seguono sui social, non l’hanno mai fatto ma entrambi possono sbirciare tutto. Cosa accadrà o cosa è già accaduto lo scopriremo presto. Intanto, c’è chi spera sempre che Michelle torni con Eros Ramazzotti, che la favola torni di nuovo realtà.

Di Tomaso Trussardi non c’è più traccia nella vita della showgirl e conduttrice, lui è il più riservato di tutti, sui social mostra le sue passioni e pubblica gli scatti del suo Odino.