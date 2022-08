Il padre di Manuel Bortuzzo torna a parlare di GF VIP e Lulù e spunta la bomba che non ti aspetti

E' vero che Manuel e Lulù si sono sentiti in segreto fino a poco tempo fa? Sui social corre la bomba mentre il padre di Bortuzzo torna a parlare del GF VIP e non solo

Il padre di Manuel Bortuzzo ha rilasciato questa settimana una nuova intervista per Novella 2000 raccontando della partecipazione di suo figlio al Grande Fratello VIP. Che la famiglia di Manuel non fosse particolarmente entusiasta di come il giovane stesse “venendo fuori” dal reality era parecchio chiaro anche se Alfonso Signorini ha fatto di tutto per mettere in luce il suo pupillo. Cosa che a quanto pare non è bastata visto che oggi, il signor Franco, sottolinea come a Manuel, questa avventura nella casa più spiata di Italia, proprio non sia piaciuta. Torna anche a parlare di Lulù Selassiè, che definisce la coinquilina di Manuel, neppure la sua ex fidanzata. E intanto dai social arriva una notizia bomba di cui giù si parla moltissimo. Il padre di Manuel nella sua intervista ha spiegato: “il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora. ”

Franco Bortuzzo torna a parlare di Lulù Selassiè

Il veneto ha detto anche: “Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre.” Oggi Manuel è fidanzato con una bella tiktoker, Angelica ma nelle ultime ore, si parla molto anche di un’altra questione sui social. Pare che Manuel e Lulù si siano sentiti fino a poco tempo fa ( sarebbe il motivo per il quale la principessa ha continuato a credere in questa storia). Sarà vero, non sarà vero? Solo Lulù e Manuel conoscono la verità ma stando a chi ha messo in giro queste news, neppure la storia con Angelica sarebbe poi così tanto autentica…