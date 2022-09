Ilary Blasi si localizza in un hotel di lusso e mette a tacere i rumors “esasperati”

Ilary Blasi posta sui social le immagini che la mostrano in un hotel di lusso a Roma: vuole smentire il fatto che si trovi in casa con il suo ex marito?

Corriere della sera, Repubblica, rivista Chi e tutti i giornali che si stanno occupando del caso, ogni giorno aggiungono un dettaglio. In tv si torna a parlare della coppia. Ma come abbiamo detto più volte, è chiaro che solo Ilary Blasi e Francesco Totti sanno realmente quello che sta accadendo in famiglia. Ci sembra però chiaro che Totti abbia deciso la linea del silenzio, quella di chi resta il più defilato possibile, con la speranza di non leggere ogni giorno notizie sul suo conto. Ilary Blasi invece, ha deciso di usare tutta un’altra linea. Si mostra in palestra, mentre porta sua figlia a scuola il primo giorno, mentre si dedica a nuovi progetti, in giro con le amiche. E ieri, dopo qualche ora di silenzio, deve aver letto le tante notizie che la davano sotto lo stesso tetto del suo ex, che chissà, forse non corrispondono al vero. E così in qualche modo, sempre rigorosamente via social, ha deciso di rispondere, perchè a Ilary, instagram in questo periodo, piace proprio tanto. La conduttrice infatti, ieri, ha postato delle storie che lasciano intendere quello che stava realmente facendo nella sua impegnata giornata: no, non era a casa all’Eur. La localizzazione la dava si, nella capitale, ma non nella stessa casa di quello che sta per diventare il suo ex marito.

Se Ilary Blasi si localizza in albergo

E così dopo la notizia pubblicata da più giornali, che voleva Ilary e Francesco Totti insieme, in attesa delle riunioni decisive con gli avvocati per capire se divorziare in modo consensuale o procedere nel modo più duro, la conduttrice dell’Isola dei famosi, ha voluto a modo suo smentire in qualche modo le indiscrezioni. E non ha avuto bisogno di parlare, di rilasciare dichiarazione alcuna. Le è bastato localizzarsi in un hotel di lusso a Roma come a dire: “Ehi cosa state dicendo, io sono qui.” Del resto è anche chiaro che la conduttrice sia stanca di leggere la qualunque sui giornali e sui siti web. Ieri ad esempio si diceva che Totti fosse esasperato da questo suo continuo essere esposta sui social. E allora forse, a modo suo, risponde.