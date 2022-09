Paura in volo per Elettra Lamborghini e suo marito: atterraggio d’emergenza nella tormenta

Se la sono vista davvero brutta Elettra Lamborghini e suo marito dopo un volo in piena tormenta e un atterraggio d'emergenza

Questa volta ha usato i social non per contenuti divertenti e ironici come spesso fa ma per raccontare quello che è successo in una serata che poteva davvero finire in tragedia. Elettra Lamborghini e il marito Afrojack hanno vissuto momenti di panico nella notte, mentre erano in volo su un jet privato. La Lamborghini, una volta arrivata a terra al sicuro, ha deciso di condividere con chi la segue quanto accaduto. Lo fa con il sorriso ma i momenti drammatici vissuti a causa del maltempo e di un malfunzionamento all’aereo sul quale viaggiava insieme a suo marito, non li dimenticherà facilmente. Non ha perso il suo sorriso, fortunatamente ed è grata a chi le ha salvato la vita in una situazione davvero molto complicata. E infatti, una delle prime storie per raccontare quanto accaduto inizia con queste parole: “Stasera siamo stati davvero fortunati” . Elettra e suo marito sono riusciti a toccare terra grazie a un atterraggio d’emergenza, andando a finire su un prato, ma rischiando anche di fare un incidente, come la bella ereditiera ha raccontato sui social.

Notte da incubo per Elettra Lamborghini e suo marito

“Inizio del volo pieno di turbolenza ma tutto ok” ha documentato la cantante che ha continuato spiegando che il volo è proseguito sereno sino a metà viaggio, mostrando anche le immagini del cielo che sembrava aver graziato la coppia in volo. Poi qualcosa è cambiato: il jet privato su cui volavano ha iniziato a scendere cercando di schivare la tormenta in arrivo. “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta ed inizia a diluviare tantissimo” ha raccontato Elettra riprendendo tutto e mostrando il temporale dal finestrino. “Abbiamo iniziato a cag*rci addosso” quando, al momento dell’atterraggio di emergenza nella pista, nel bel mezzo della tormenta, “il pilota ha iniziato ad urlare “i freni non funzionano””. Suo marito sembrava sorriderle e rassicurarla ma probabilmente gli attimi di terrore provati, non sono stati documentati con un video. Il mezzo è poi atterrato su un prato e per fortuna, non ci sono state conseguenze.