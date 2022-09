Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, le foto del battesimo di Giulietta parlano d’amore

Dolcissime e piene di dettagli le foto del battesimo di Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Quanto amore in un giorno speciale come quello del battesimo di Giulietta: la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello ha ricevuto il primo sacramento e la festa è stata un vero spettacolo. Uno spettacolo pieno d’amore e di attenzioni, di dettagli che hanno reso tutto un vero incanto. Una festa davvero perfetta ma tutto nella vita di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello appare perfetto da quando è nata la figlia. Una cerimonia in chiesa vissuta con l’emozione che tutti i genitori conoscono bene, la piccolina è stata un angioletto, il papà felicissimo, la mamma che ammira la sua famiglia. Presenti amici e parenti, tra questi non poteva ovviamente mancare l’amico di sempre, Cesare Cremonini, legato a tutta la famiglia. Tra le tante emozioni anche le esibizioni dell’artista.

Per il battesimo di Giulietta Rossi il Castello di Granarola

E’ la principessa di casa e per lei il pilota e la splendida modella hanno scelto il castello in provincia di Pesaro; è lì che dopo la celebrazione in chiesa hanno voluto accogliere tutti gli invitati. Tra colline che dominano il mare tutta la delicatezza dei colori tenui dei palloncini e dei fiori, dei tantissimi orsetti di peluche scelti come allestimento per Giulietta.

Gli archi di palloncini, le coperte sul prato e morbidi cuscini. “Strapazzami di coccole” è la frase che si legge in quell’angolo così tenero ma poi anche divanetti più comodi, tanta musica e l’immancabile zucchero filato. Il battesimo della figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non poteva essere più dolce, allegro e spensierato.

Padrino di Giulietta Luca Marini, pilota anche lui ma soprattutto fratello di Valentino Rossi (sono figli di Stefania Palma). Madrina l’attrice Nicole Fornaro, la migliore amica di Francesca; si conoscono dall’asilo.

Meravigliosa la Novello con un abito bianco, lungo, semplice, discreto ma prezioso con gli accessori blu elettrico. Una vera principessa Giulietta con il suo cambio d’abito, prima il vestito d’organza in chiesa, color pesca, vestitino più comodo giallo e rosa. Valentino Rossi non ha cambiato il suo stile indossando la camicia fantasia sulla t-shirt e pantaloni marroni. Auguri Giulietta!