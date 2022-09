Pace tra Totti e Ilary Blasi: annunciano il silenzio stampa?

Dopo le ultime parole Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di smetterla

Pace fatta tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Non sta andando tutto così in fretta e nel verso giusto ma sembra che la conduttrice e l’ex calciatore si siano resi conto che devono mettere un freno, che non solo la loro separazione e l’atteso divorzio è sulla bocca di tutti ma che è stato detto davvero troppo. E’ dopo l’intervista che Totti ha rilasciato al Corriere della Sera che forse l’ex coppia sta pensando di annunciare il silenzio stampa. Lo sperano tutti, tranne il gossip. Totti e Ilary hanno invaso le pagine della cronaca rosa e la soap sta regalando il meglio al pubblico più curioso ma adesso c’è davvero bisogno di una tregua. Nessuno ha applaudito alle rivelazioni di Totti sull’ex moglie, sulla madre dei suoi figli, sulla donna che per 20 anni ha sempre detto di amare perché unica. Ilary Blasi ha magari giocato d’astuzia senza dire nulla o forse ha davvero solo protetto i suoi tre figli. Sono i pettegoli e i finti amici che hanno fatto il resto, il contorno ha fatto esplodere tutto e la gestione è sfuggita di mano. Ognuno si è sentito in diritto di dire la propria, c’è chi ha puntato il dito contro il legale di Totti e in più adesso c’è Fabrizio Corona che non vede l’ora di portare a conoscenza di tutti chissà cosa.

Che succede tra Ilary Blasi e Francesco Totti?

A questo punto c’è davvero bisogno di un armistizio e sembra che siano i legali di entrambi a lavorare su una tregua. E’ evidente che a questo punto della storia Ilary Blasi e Francesco Totti non possano essere più d’accordo su nulla, è stato detto troppo e inoltre la verità non la conosce nessuno.

Prima che Corona o altri svuoti il sacco l’ex coppia riuscirà davvero a chiedere il silenzio stampa? E’ il Messaggero a parlare di un prossimo tavolo tra i rispettivi legali che dovrebbe condurre a una sorta di silenzio per entrambi con i media. Quindi il silenzio verrebbe chiesto sia a Ilary Blasi che a Francesco Totti, in questo modo in assenza di dettagli, indizi, nuove notizie, nessuno riuscirebbe più a dire niente altro. Presto ne sapremo di più, chissà se prima o dopo che Corona o altri facciano nomi e cognomi di chissà chi.