Belen fa una battuta sul rapporto tra Stefano e la madre

Belen mostra delle immagini di Stefano e sua madre, poi fa una battuta

Anche in passato il gossip ha parlato spesso del rapporto difficile tra Stefano De Martino e la mamma di Belen Rodriguez ma oggi è la showgirl a trovare il modo per dire la verità. I pettegoli hanno sempre pensato che Veronica Cozzani fosse troppo presente nella vita di coppia di Belen e Stefano De Martino, che magari i genitori della Rodriguez fossero in parte responsabili delle loro varie separazioni, le crisi. Loro non ne hanno mai parlato in modo diretto ma poco fa Belen Rodriguez ha mostrato immagini che dicono l’esatto contrario aggiungendo le battutine giuste per dire che chi non conosce la sua vita non conosce la verità.

Stefano De Martino a Napoli con Belen e i suoceri

Stefano De Martino sembra abbia acquistato una bellissima villa immersa nel verde e a due passi dal mare, ovviamente a Napoli. Belen conosce bene quel posto e questa volta da Milano sono arrivati anche i suoi genitori. Hanno preso il treno tutti insieme, Veronica Cozzani, Gustavo Rodriguez, la piccola Luna, Santiago e Belen, hanno raggiunto Stefano a Napoli. Questa mattina un dolce risveglio per Santi con la sua mamma che gli ha portato un goloso dolce, un bombolone fritto e ripieno. Poi la passeggiata per arrivare al mare ed è qui che Belen mostra la sua verità.

Davanti a lei camminano uno accanto all’altra Stefano De Martino e sua suocera, Veronica Cozzani. Lui sembra raccontarle qualcosa del luogo, Veronica lo ascolta affascinata, Belen resta dietro e si gode la meraviglia della natura e della sua vita. “Quando fingi di andare d’accordo con tua suocera… però ti riesce bene eh” commenta Belen Rodriguez con un ghigno di soddisfazione. Erano solo pettegolezzi, quelli di chi cercava tutto il brutto possibile nei suoi problemi con il marito. Belen poi si guarda alle spalle, ci sono il papà, Gustavo Rodriguez, con la piccola Luna nel passeggino. Non ha bisogno di altro.