Gigi D’Alessio al concerto con il figlio più piccolo: è la prima volta

E' un gesto che Gigi D'Alessio non aveva mai fatto ed è tutto per il piccolo Francesco

E’ Denise Esposito, la compagna di Gigi D’Alessio, a condividere sui social il gesto del cantane. Gigi D’Alessio ha presentato suo figlio Francesco al suo pubblico, l’ha presentato ad un suo concerto, sul palco, alzandolo con le braccia verso l’alto. Un gesto dolcissimo che dimostra ancora una volta quanto il cantautore napoletano sia innamorato dei suoi figli e ovviamente della sua giovane compagna. Denise si innamora sempre di più, l’ha ripetuto più volte, tra loro ci sono continue dichiarazioni d’amore. Per la prima volta sul palco con il figlio più piccolo ed è dolce il modo con cui Gigi D’Alessio lo presenta a tutti.

Gigi D’Alessio innamorato di Denise e del loro bambino

Ama tutti i suoi figli, ne ha cinque avuti da tre donne diverse, le ha tutte amate ma sembra che con Denise sia rinato. Il piccolo Francesco è nato a gennaio, è ancora così piccolo ma ha già il suo primo palco. Anna Tatangelo in realtà salì sul palco con lui, in tv, con il pancione, cantarono insieme ma erano due artisti, entrambi personaggi famosi.

“Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco” ed è Gigi D’Alessio a sorprendere tra un brano e l’altro, sorprende tutti, non solo i fan ma anche Denise Esposito. Lei lo segue sempre, anche in Svizzera e in Germania, in giro con lui tra una tappa e l’altra del tour. Sul palco c’è anche Nino D’Angelo che è sicuro il bimbo sia uguale alla sua mamma. Un susseguirsi di dediche da quando è nato il loro bambino, di recente il cantante ha pubblicato una foto con la Esposito, una breve dedica. Sono uno la felicità dell’altro, per D’Alessio è fondamentale che la mamma i suo figlio Francesco non abbia voglia di apparire.