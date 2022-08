Gigi D’Alessio ospita i ragazzi di Amici e ovviamente Lda nella villa in Sardegna

Vacanze in Sardegna per il figlio di Gigi D'Alessio e alcuni dei ragazzi di Amici. Tutti nella villa di papà

Gigi D’Alessio e Denise Esposito continuano a trascorrere giorni sereni nella villa in Sardegna concedendosi anche altre fughe romantiche, ma all’arrivo del figlio Luca, Lda, e dei ragazzi di Amici, la coppia era a Porto Rotondo. E’ lì che sono arrivati Luca D’Alessio con alcuni degli alunni di Amici. Con Lda c’erano Serena Carella e Albe ma anche due amici estranei al talent show. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto scattate in Sardegna, a mostrare scatti che piaceranno tantissimo soprattutto ai fan dei D’Alessio, padre e figlio, e sono tantissimi. In giardino si vede Gigi D’Alessio che parla con i ragazzi, vicino al cantautore ci sono Serena e Albe, poi i due amici del figlio, e uno tiene in braccio il piccolo Francesco. A destra c’è Luca.

Lda in vacanza da papà Gigi D’Alessio

Il legame tra padre e figlio è fortissimo ma Luca D’Alessio è riuscito anche a portare avanti l’amicizia con Albe e Serena, allo stesso tempo anche la coppia continua a portare avanti un amore che procede a gonfie vele. E’ un’estate 2022 perfetta per tutto il gruppo. In spiaggia Lda e gli altri ragazzi di Amici si concedono ai fan con selfie e autografi, è il loro momento.

Serena partirà a breve, a settembre sarà a New York, Amici le ha permesso di entrare alla Ailey School. Sarà un anno importante per lei. Albe resterà in Italia, come Lda, i loro progetti in studio e sul palco continuano.

Sempre più salda la storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Di recente il cantante napoletano ha dedicato alla sua compagna la prima dichiarazione d’amore sui social, un segno importante per entrambi e anche per chi dubitava di questo amore per la giovane età di Denise e per un figlio arrivato davvero presto. Fino a pochi giorni fa in Sardegna con il papà c’era anche Andrea, il figlio nato dalla lunga storia d’amore con Anna Tatangelo.