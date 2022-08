Gigi D’Alessio dichiara il suo amore per Denise: la prima dedica e la prima foto insieme

Gigi D'Alessio innamorato di Denise Esposito fa una cosa che non aveva mai fatto. La coppia è in Grecia

Gigi D’Alessio è follemente innamorato di Denise Esposito, la giovane compagna che l’ha reso padre per la quinta volta. Il cantante partenopeo non si era mai lasciato andare fino a questo punto, nemmeno in passato. Ci ha messo mesi per ufficializzare il suo legame con Denise e per la prima volta ha pubblicato una foto con lei, le ha scritto una dedica, ha postato la foto di un bacio. Gigi D’Alessio e Denise Esposito sono in vacanza in Grecia, hanno lasciato la Sardegna e forse sono partiti da soli, per una di miele che stanno assaporando fino in fondo. Sembrano due ragazzini alla prima cotta, davvero raro vedere Gigi D’Alessio così romantico nel suo privato ma anche la sua giovane compagna non si era mai esposta così tanto. E’ evidente che sono sicuri del loro amore ma anche che il tempo rende tutto più semplice.

Gigi D’Alessio e Denise Esposito in vacanza a Mykonos

Sono a Mykonos, anche loro hanno scelto la Grecia per confondersi tra i turisti, per scappare, forse, dai paparazzi. “Io, tu e a luna” scrive l’artista che sceglie la più classica delle frasi per dichiarare il suo amore alla giovanissima Denise.

D’Alessio ha sempre commentato che la sua nuova compagna non ama apparire, non le interessa il mondo dello spettacolo e nemmeno i social. Sarà sempre così? Denise anche questa volta ha semplicemente condiviso nelle storie di Instagram la dedica del suo compagno. E’ stata però lei la prima a dichiarare il suo amore a Gigi, anche se sempre evitando i grandi titoli da regalare al gossip.

Stanno ormai insieme da un bel po’ di tempo, anche se il gossip ha avuto la certezza della loro storia d’amore solo quando la Esposito aveva già un bel pancione, la scorsa estate. Anche Anna Tatangelo e il piccolo Andrea hanno scoperto tutto come tutti gli altri, attraverso i pettegolezzi della cronaca rosa e le foto dei paparazzi al mare.