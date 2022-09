Il fidanzato di Alessandra Amoroso è stato scovato sui social ed è un famosissimo cantante

Sui social esplode il caso: nessuno sembrava sapere del nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso, un famoso cantante...

A quanto pare in pochi si erano accorti che Alessandra Amoroso avesse voltato pagina con un nuovo amore. E’ anche per questo motivo che da ore, il nome del fidanzato della cantate salentina, è in tendenza su Twitter. Una notizia che a quanto pare, era sfuggita a molti, se nelle ultime ore ha generato il caos sui social. Alessandra Amoroso, dopo la lunga storia d’amore con il produttore Stefano Settepani, con il quale avrebbe dovuto sposarsi, ha davvero messo un punto con il passato, e adesso ha un nuovo amore. E il fidanzato di Alessandra, tra l’altro, è un famosissimo cantante. Anche per questo motivo nelle ultime ore, spopolano su Twitter messaggi ironici sul fatto che in pochi si fossero accorti di questa ship. Ma chi è il fidanzato della bella cantante salentina? E’ Aiello!

Svelata l’identità del fidanzato di Alessandra Amoroso

Va detto che la coppia, non aveva tenuto questo amore segreto. Ma a quanto pare le storie sui social, pubblicate dalla Amoroso e da Aiello in queste settimane, erano passate inosservate tanto che in molti scrivono: “scusate comunque la scoperta allucinante di Aiello e dell’Amoroso è passata troppo sottotono ma ragazze come è possibile che ci siamo perse un’informazione del genere io credevo che questo social fosse infallibile.” E ancora: “Io che mi sveglio e scopro di Alessandra amoroso e Aiello fidanzati. Scioccata ma per me è un grandissimo sì.” E c’è qualcuno che ancora stenta a crederci: “no raga io cado proprio dal pero con questa storia di aiello e la amoroso, come è possibile che mi sia sfuggita una cosa del genere?.” E poi: “scusate ma in che senso mi sveglio e trovo l’amoroso in tendenza perché STA INSIEME AD AIELLO da mesi poi, letteralmente questo social sta vivendo il suo primo periodo buio.” Il twitter sotto shock ma è tutto vero, verissimo!