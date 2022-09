Il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole: neppure l’assenza del padre rovina una festa bellissima

Sul Lago di Garda il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza

Una giornata meravigliosa per il matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza. Una giornata con il sole che brillava in cielo e un clima perfetto per le nozze che sono state celebrate ieri presso tenuta di Torre San Marco, a Gardone di Riviera, sul lago di Garda. E meno male, perchè gli sposi hanno sicuramente pensato a tutto ma se ci fosse stato brutto tempo, tutto sarebbe stato più complicato, visto anche l’arrivo in barca della sposa. Tantissimi i curiosi presenti che hanno seguito l’arrivo di Marcell e poi anche quello di Nicole. E tantissimi anche i paparazzi che hanno comunque fotografato qualcosa, nonostante, si è ben capito, il matrimonio fosse più che blindato. Neppure gli sposi hanno ancora condiviso delle immagini ma nell’era dei social, far si che resti tutto segreto, è davvero difficile. Per questo da ieri, dopo il gran giorno del si, circolano immagini di questo matrimonio tanto atteso. “Sei la parte migliore di me” aveva scritto Marcell poche ore prima delle nozze alla sua Nicole, che festeggiava anche il compleanno.

Il look degli sposi

Marcell Jacobs elegantissimo, è arrivato in barca presso la location scelta per il matrimonio e ha indossato un bellissimo completo di Armani. Per Nicole invece, un abito da sirena, con scollo a V e uno strascico di quattro metri, della stilista Nicole Cavallo per il brand Nicole Milano, lo stesso brand scelto da Federica Pellegrini per le sue nozze.

Il papà di Jacobs non si presenta

Presenti anche 16 parenti del campione arrivati dagli States: la nonna Claudia, di 78 anni, gli zii, alcuni cugini: non il papà Lamont (e pure il primo figlio di Marcell, Jeremy, di 7 anni, avuto da una relazione precedente). Jacobs si è lamentato, in un’intervista alla Gazzetta, dell’assenza del padre: “Non mi ha nemmeno chiamato, mi ha bidonato”. Jacobs, ormai abituato alle azioni di suo padre, non si è fatto chiaramente rovinare la festa e tutto è andato nel migliore dei modi. C’era mamma Viviana, c’erano i suoi amici e le persone che gli vogliono bene, quello che basta per essere felici.

Gli invitati vip

Fra i 170 invitati ad applaudire la coppia una platea di personaggi noti: dal presidente del Coni Giovanni Malagò al numero uno della federazione di atletica Stefano Mei, dal “collega” Gianmarco Tamberi anche lui fresco di matrimonio con la sua Chiara; e poi tra gli altri, anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.