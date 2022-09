Perché è finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi? Le parole dure di Alessandro Rosica

Torna l'incubo dei tradimenti anche nel divorzio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi

Dopo Ilary Blasi e Totti anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati e sulla fine del loro matrimonio c’è chi già ne sa di più degli altri. E’ ancora una volta Alessandro Rosica che si fa spazio nel mondo del gossip e che subito dopo il comunicato ufficiale di Alessia Marcuzzi ricorda a tutti che lui aveva già anticipato un po’ di cose sul loro conto. E’ finita dopo otto anni dal sì, si erano sposati nel 2014 con un matrimonio svelato solo dopo le promesse; dimostrando che si può tenere distante il gossip quando non si gradisce la presenza dei paparazzi. Meravigliosa Alessia Marcuzzi nel suo abito da sposa per il suo unico sì ma dopo qualche anno sono arrivati i pettegolezzi sui presunti tradimenti. L’Investigatore Social si rivolge a chi lo criticava ed insiste su ciò che dice di sapere, su Stefano e non solo. Per niente carino nei confronti della Marcuzzi affonda il colpo parlando di matrimonio che “non è mai stato all’altezza soprattutto per lei”.

Alessia Marcuzzi divorzia dopo varie crisi

Anche Alessia e Paolo saranno investiti dai pettegolezzi, presunti tradimenti e bugie come sta accadendo per Ilary Blasi e Totti? Salta fuori di nuovo il nome di Stefano, Rosica commenta: “E ora dove sono tutti quelli che mi criticavano? Dicendo che Alessia era fedele e felice. Dopo i flirt avuti con Stefano, ci sarebbero stati altri uomini ( Paolo sa tutto ) Questo è stato un matrimonio che “ diciamocela tutta “ non è mai stato all’altezza, soprattutto per lei! Buona fortuna e ricordatevi che Rosica parla solo quando è sicuro. Cosa ne pensate?”.

Alessandro Rosica sembra davvero sicuro ma Alessia Marcuzzi non ha mai nascosto di avere avuto problemi con il marito: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno e un punto di riferimento… agli equilibri finti non credo” sono le sue parole in una recente intervista al settimanale Oggi. Entrambi hanno saputo spegnere i pettegolezzi con dediche importanti per i rispettivi compleanni. Li abbiamo visti coccolarsi per tutta l’estate, invece l’equilibrio non ha retto e chissà cosa c’è davvero dietro la loro rottura.