Francesco Totti torna a sorridere sui social: è con suo figlio Cristian

Finalmente Totti è tornato sui social e in un breve video si mostra con su figlio Cristian

Francesco Totti è tornato e il suo sorriso ci fa sorridere, è con suo figlio Cristian ma è a tutti i suoi follower che regala la storia più attesa. Dopo un lungo silenzio durato un’estate Totti appare di nuovo su Instagram, ha voglia di mostrarsi, ha voglia di raccontare anche lui cosa fa, come vive, che padre continua ad essere. I Totti sono in moto, casco in testa, sorriso e canzone di Adriano Celentano, “Il ragazzo della via Gluck”, un brano che non ha scelto a caso. E’ sereno Totti, chissà se aveva in mente questa data per il suo ritorno sui social, per la sua prima apparizione dopo l’annuncio della separazione da Ilary Blasi. E’ il consiglio di qualcuno o ha scelto che era questo il momento giusto per riprendere in mano il suo profilo? A parte poche apparizioni per pubblicità e qualche foto scattata dai paparazzi non c’era altro, c’era solo il gossip e quella ormai famosa intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Totti sui social con il figlio

Ha appena compiuto 46 anni, ha festeggiato con Noemi Bocchi, i figli più grandi ed altre persone, in un ristorante che era molto importante per lui e Ilary Blasi ma dicono che non sia stato lui ad organizzare la festa, che forse è stata una sorpresa organizzata dalla nuova compagna.

Adesso sui social non c’è più solo Ilary, adesso la guerra sembra diventare davvero dura. Lui sembrava scomparso, al suo posto hanno parlato gli amici. Anche la conduttrice è rimasta in silenzio ma con le storie Instagram ha detto molto, ha mostrato molto della sua nuova vita.

Sembra che i due ex siano pronti ad affrontarsi in tribunale, che i legali abbiano davvero tanto da fare e chissà che adesso Totti non voglia dire altro sui social. Intanto, sorride, è sereno.