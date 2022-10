Il figlio di Martina Colombari e Costacurta festeggia i 18 anni

Per il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta una piccola festa in famiglia per i 18 anni

Ieri Achille Costacurta è diventato maggiorenne, il figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta ha festeggiato i suoi 18 anni con la mamma e il papà. Un traguardo che emoziona sempre tutte le famiglie e anche se la splendida ex Miss Italia pubblica sempre gli scatti dei loro compleanni, non c’è dubbio che questo sia il più importante. Un pranzo in famiglia con le persone più care, i palloncini che indicano l’età e poi il sorriso di Achille, mamma e papà. Martina Colombari quasi non ci crede che siano passati tutti questi anni, che il suo bambino sia diventato maggiorenne. Negli auguri al suo Achille dice tutto, parla delle responsabilità e non solo di una nuova libertà ma più di tutto ripete che per lei e Billy anche se adesso ha 18 anni resterà sempre il loro bambino.

Martina Colombari la gioia per il compleanno di suo figlio Achille

Gioia ma anche preoccupazioni, è un momento importante e la modella non ha mai nascosto che l’adolescenza non è stata semplicissima per suo figlio; come capita a tanti ragazzi ma è tutto passato, tutto risolto.

Sceglie con cura le parole da scrivere per suo figlio, gli auguri che non siano troppo sdolcinati e che non abbiano il sapore eccessivo di un’altra lezione di vita. “Sembravano lontani e invece sono già arrivati! Oggi sono 18 anni che fai parte della nostra famiglia. Vogliamo ringraziarti della felicità che ci hai dato, augurandoti un futuro assolutamente splendido e tanti sogni da realizzare.

Da oggi avrai più libertà ma anche più responsabilità. Non aver paura di sbagliare, succederà …. Fai le tue esperienze. Sorridi, piangi, emozionati e continua sempre ad essere così curioso.

Sei diventato maggiorenne ma per noi rimarrai sempre il nostro bambino. Ti vogliamo un mondo di bene! Buon compleanno Achi!”. Auguri Achille!