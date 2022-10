Lite furiosa tra Jennifer Lopez e Ben Affleck: lui va via di casa e la separazione è vicina?

Una lite furiosa tra Jennifer Lopez e Ben Affleck e sembra che il matrimonio stia già per finire

Che fine ha fatto la meravigliosa favola d’amore tra Jennifer Lopez e Ben AfflecK? E’ davvero già tutto finito dopo una lite furiosa? Il gossip racconta di una serie di litigi e di una presunta rottura, una separazione in parte già avvenuta. Finita la lunga luna di miele di JLo e Ben Affleck sono saltati fuori i difetti di entrambi, le promesse non mantenute? Possibile che un matrimonio basato sul massimo della felicità stia già per rompersi del tutto? Tante domande a cui solo le due star potrebbero rispondere ma se Ben e Jennifer non lo fanno ci pensa Radar Online a ricostruire tutto, si parte dai retroscena alle liti, alle solite problematiche. Forse non è nulla di così grave ma che due cose importanti siano venute meno.

E’ già finita tra Jennifer Lopez e Ben Affleck?

La Lopez troppo dedita al lavoro, ancora e sempre perfezionista. Non a caso è la star che tutti adoriamo ma forse è tutto a discapito della vita privata. Terminato il tempo da dedicare solo a Ben Affleck forse sono saltati fuori tutti i problemi. Ma anche lui ha fatto la sua parte, si racconta che non abbia mantenuto la promessa fatta a sua moglie, quella di smettere di fumare. Il vizio del fumo non è una cosa ammessa dalla cantante e attrice, lei odia il fumo, non beve, non mangia cibo spazzatura ed è evidente dalla sua forma fisica. Lui forse non ha mantenuto la promessa ma non è questo l’unico motivo di scontro per i Bennifer.

Sempre Radar Online spiega che la coppia non riesce a conciliare la vita di coppia con il resto. Si spettegola sul presunto grave litigio avvenuto nella villa di Los Angeles, dicono che Ben Affleck abbia perso il controllo, dicono che JLo è nota per urlargli contro anche in pubblico. Dicono che lui fosse accecato dall’amore al momento del sì ma che adesso la vista sia tornata. Tante cattiverie su una coppia che ha generato invidia ma solo il tempo potrà dire la verità.