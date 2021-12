Ben Affleck: “Il matrimonio con Jennifer Garner mi ha portato a bere”

Oggi Ben Affleck è di nuovo felice accanto a Jennifer Lopez ma c’è stata un’altra Jennifer nella sua vita ed è del matrimonio con lei e dei problemi con l’alcol che racconta. Ben Affleck e Jennifer Garner si sono separati nel 2015, dopo 10 anni di matrimonio, dopo averci provato più volte per il bene dei figli. L’attore ha confidato quanto sia stato drammatico quel periodo e che solo il divorzio poteva salvarlo dall’alcolismo. Ospite all’Howard Stern Show ha spiegato che in quella relazione si sentiva intrappolato, per questo infelice. La decisa di separazione per Ben e Jennifer non è arrivata a cuor leggero, anzi, avere atteso, averci provato fino alla fine, forse ha reso tutto così complicato. Il divorzio per Ben Affleck e sua moglie era l’unica via d’uscita ma prima lui ha attraverso la dipendenza dall’alcol.

Ben Affleck aveva paura di perdere i suoi figli

Anni di tentativi per salvare il matrimonio ma l’attore confessa che aveva paura di perdere i suoi tre figli: Violet, Seraphina e Samuel. Così felice di essere diventato padre, così terrorizzato di perdere tutto.

“Il sentirmi intrappolato in quella relazione mi ha portato a bere. Quello che ho fatto è stato bere una bottiglia di Scotch e addormentarmi sul divano, il che si è rivelato non essere una soluzione”. Ci sono voluti poi anni di riabilitazione per risolvere il problema di alcolismo. Non ha dubbi, pensa che se fosse rimasto sposato adesso starebbe ancora lì a bere. Ci hanno provato più volte a restare insieme ma non ha funzionato.

Come in un romantico film Ben Affleck ha incontrato di nuovo la sua Jennifer, la splendida artista che anni fa aveva amato e che oggi non vorrebbe mai lasciare andare via, nemmeno per un attimo. Con l’ex moglie i rapporti sono amichevoli, tutto si è risolto nel modo più felice.

