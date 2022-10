Francesca Cipriani si sposa a dicembre ma è vero che ha chiesto soldi agli invitati?

Francesca Cipriani svela la data del matrimonio e anche i regali più graditi

Francesca Cipriani ha svelato la data del suo matrimonio ma dicono che abbia anche chiesto soldi agli inivitati. Immediate le critiche ed è l’ex gieffina a rispondere. Francesca Cipriani si sposa il 3 dicembre, il tempo di terminare tutti i preparativi e sarà la moglie di Alessandro Rossi. Una tenera storia d’amore che sta facendo spettegolare a causa della presunta richiesta degli sposi. Il regalo è d’obbligo, non si va di certo ad un matrimonio senza un dono, spesso gli sposi preparano una lista nozze, si affidano ad esperti, scelgono il negozio. Magari arredamento, spesso articoli per la casa, a volte anche il viaggio di nozze. Ognuno può scegliere una quota o un oggetto ben preciso ma sembra che Francesca Cipriani e Alessandro Rossi abbiano optato per altro, qualcosa di più concreto e di certo più utili: soldi o meglio un bel bonifico. Dicono che la Cipriano abbia indicato l’Iban e che questo abbia fatto storcere il naso a molti.

Lista nozze e viaggio di nozze per i regali al matrimonio di Francesca Cipriani

Il matrimonio verrà celebrato a Roma il 3 dicembre e nel farle gli auguri c’è chi ha chiesto alla Cipriani se davvero ha chiesto soldi per le nozze.

“Abbiamo fatto una lista nozze come tutte le persone in questo mondo e siamo anche noi sconcertati dalla cattiveria di qualcuno sciocco ed invidioso che dà notizie false. La lista nozze e il viaggio di nozze tutti gli sposi lo fanno per chi volesse partecipare. I giornalisti prima di scrivere barzellette dovrebbero chiamare e sentire gli interessati, non i pettegoli che inventano sciocchezze” questa la risposta sui social di Francesca Cipriani.

La sposa è dispiaciuta ma in realtà non è poi così raro che la coppie chiedano soldi. Al Sud è un’usanza che gli sposi gradiscono; di certo l’Iban facilita tutto. In ogni caso Francesca ha chiarito l’equivoco ma la verità è che il risultato non cambia.