Valentina Ferragni e Luca Vezil si sono lasciati: l’annuncio

Luca Vezil e Valentina Ferragni si sono lasciati: le loro prime parole sui social

Valentina Ferragni e Luca Vezil non sono più una coppia. I due fidanzati si sono lasciati e pochi minuti fa la sorella di Chiara Ferragni, ha dato l’annuncio ufficiale sulle sue pagine social. Una notizia che non ha sorpreso, a dire la verità i fan della coppia. Sono giorni infatti, che Luca e Valentina non si vedono insieme. Lei si è mostrata più volte in casa a Milano, mentre si allena con il suo amato palo per la poledance, al mattino presto a letto con il suo cagnolino ma di Luca non c’erano tracce. Da giorni quindi i fan chiedono spiegazioni, anche perchè Luca e Valentina ci hanno abituato a una vita di coppia molto attiva e non vederli insieme, era davvero strano. Anche se era capitato già questa estate, ma c’erano stati altri motivi. Infatti ad agosto Luca aveva ricevuto una importante proposta di lavoro alla quale non aveva potuto dire no ed era partito per le Canarie, lasciando Valentina “sola”. La Ferragni si era consolata con delle vacanze in famiglia e tra amiche a Ibiza ma i due dopo, erano tornati insieme sereni. Forse però quel mese di distacco ha fatto capire a entrambi che si era rotto qualcosa…Chi lo sa! E’ stata Valentina a spiegare, con poche parole, che tra lei e Luca, la storia è finita.

E’ finita tra Valentina Ferragni e Luca Vezil

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate” ha scritto la sorella di Chiara . E ancora: “Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”. Con le stesse parole, anche Luca, che è da poco rientrato in Italia dopo un viaggio a Lazarote, ha comunicato ai suoi fan, 1 milione su instagram, che la storia con Valentina è finita.