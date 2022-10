L’investigatore di Ilary Blasi racconta cosa ha scoperto su Totti e quanto è stato pagato

Sul caso Totti - Ilary Blasi entra l'investigatore privato che svela tutto: soldi spesi, tradimenti e messaggi sul cellulare

Sembra sia tutto vero, sembra che esista davvero un investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi per pedinare Francesco Totti. E’ Ezio Denti che intervistato dal settimanale Nuovo svela quanti soldi ha speso la Blasi per il suo lavoro e cosa ha scoperto sull’ex calciatore. Arrivano quindi nuove e scottanti rivelazione sul matrimonio ormai finito tra Totti e Ilary Blasi e arrivano alla vigilia della causa che riguarda una delle ex coppie che fino alla scorsa estate in molti invidiavano. Mentre Totti pubblica le prime storie con la sua nuova compagna, l’investigatore assunto dalla conduttrice rilascia la sua prima intervista. Quando e perché ha iniziato a pedinare Totti e cosa ha scoperto, sono le prime domande ma è anche incredibile il costo speso da Ilary per il suo lavoro.

Ilary Blasi ha speso 75mila euro per l’investigatore privato

Un incarico preso il 22 aprile scorso, un lavoro che per Ezio Denti è durato fino a luglio, così riporta la rivista di gossip che l’ha intervistato. “Nel caso di Ilary sono stati spesi 75mila euro – ha spiegato l’investigatore – Un costo giustificato dal tipo di strumentazione sofisticata utilizzata: Gps, camere a infrarossi, auto e moto civetta, droni e soprattutto ore e ore di lavoro”.

Già Totti nella sua famosa intervista al Corriere aveva parlato di un investigatore, di cimici trovate nella sua auto. Le cimici però non trovano riscontro nel lavoor fatto da Ezio Denti: “Non è assolutamente possibile. Le cimici possono essere posizionate soltanto dalla Polizia giudiziaria e su mandato di un magistrato. Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all’esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedigrafo. E così è stato per Totti”.

Ma questo è solo l’inizio, l’investigatore di Ilary Blasi ha svelato anche altro: “Sul cellulare della moglie lui ha visto un messaggio che diceva: “Sono arrivato, ti aspetto in albergo”. Ebbene, quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato” il caso si complica. In pratica i messaggi di cui si è tanto parlato, quelli che Totti avrebbe trovato sul cellulare di Ilary erano dell’investigatore.