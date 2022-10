“Noemi Bocchi è la fotocopia di Ilary Blasi” l’investigatore privato spiega la scelta di Totti

L'investigatore privato di Ilary Blasi parla di tradimento, spiega perché Totti ha scelto Noemi Bocchi

Se prima a Noemi Bocchi faceva un gran piacere il complimento di chi le diceva che somigliava tanto a Ilary Blasi oggi non sarà più lo stesso. Ci pensa però l’investigatore privato assunto da Ilary per pedinare Totti a sottolineare anche il motivo per cui, secondo lui, l’ex calciatore avrebbe scelto proprio Noemi. L’investigatore è Ezio Denti, destinato a diventare famoso dopo la sua intervista al settimanale Nuovo. E’ di certo lui il più informato dei fatti e non ha solo svelato quanto ha speso la conduttrice per scoprire il più possibile sull’ex marito. Il tutto salta fuori alla vigilia dell’inizio della battaglia legale: da domani il caso Totti – Blasi sarà in tribunale.

Per l’investigatore privato Totti ha tradito Ilary Blasi

Si sono lasciati prima o dopo l’arrivo di Noemi Bocchi non si è ben capito ma Ezio Denti sembra non avere dubbi e lo rivela mentre commenta che Noemi è la fotocopia della Blasi. “È la fotocopia di Ilary, è frequente che si tradisca la moglie con una donna simile. Nel caso di Totti io mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie. Penso che abbia intrecciato un’altra relazione perché sentiva che ormai con Ilary si era rotto qualcosa”.

Parola di esperto che infatti aggiunge anche la sua esperienza con Alena Seredova e Gigi Buffon: “Ricordo che Alena Seredova mi chiamò per incaricarmi di “stanare” Gigi Buffon e fui proprio io a scattare le foto che riprendevano il calciatore con la conduttrice Ilaria D’Amico a Milano, quella da cui poi scoppiò lo scandalo”. E adesso non solo non farà piacere a Totti e Noemi Bocchi leggere queste dichiarazioni dell’investigatore privato ma anche Alena Seredova, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico saranno un bel po’ imbarazzati.

In una sola intervista Denti ha già detto molto, chissà che non abbia altro da svelare al momento opportuno.