Anna Falchi e Walter Rodinò beccati in un pomeriggio speciale

Le foto di Anna Falchi e Walter Rodinò si concedono un pomeriggio speciale e i paparazzi li beccano

Sono una coppia bellissima Anna Falchi e Walter Rodinò, il loro è un amore che la conduttrice fino a poco tempo fa non si aspettava. La Falchi e il suo nuovo compagno sono stati beccati insieme in un pomeriggio speciale. E’ la rivista Gente a pubblicare le loro foto: sono in giro tra le vie di Roma, fanno shopping ma poi si concedono baci dolcissimi al tavolino di un bar. Anna Falchi e Walter Rodinò due splendidi 50enni che si frequentano dall’estate e che adesso pensano sia una storia importante, nonostante le precedenti storie. La conduttrice ha detto addio alla lunga storia con Andrea Ruggeri. Tra Anna e il giornalista e politico è durata ben 11 anni, è finita forse quando hanno deciso di convivere. Magari non è stato quello l’errore ma solo il tentativo di far funzionare qualcosa che già non andava più. Anna Falchi ha imparato la lezione e adesso felice e sbarazzina passeggia per le vie della capitale.

Anna Falchi e il compagno su Gente

Per il suo dolce pomeriggio ha scelto un tailleur nero, abbinato a sneakers bianche e nere, la borsa griffata in spalla, i capelli raccolti e gli occhiali da sole. Walter indossa una camicia azzurra su pantaloni grigi e il dettaglio è che non lascia mai il suo cellulare.

Tanti i pacchetti dello shopping e poi arriva la sosta al bar tra qualcosa da bere e la complicità evidente. “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando. Parliamo. Ci capiamo, lui ha due figli, io una” aveva confidato lei. “Dopo sette anni di convivenza con mia madre e uno con Andrea ho capito che d’ora in avanti l’unica che vivrà a casa con me sarà Alyssa” questo dopo la fine con Andrea Ruggeri. Chissà se cambierà idea grazie a Walter e al loro amore.