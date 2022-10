Il figlio di Sabrina Salerno per la prima volta in tv: “Non volevo avesse le mie stesse mancanze”

Sabrina Salerno e suo figlio Luca si tengono per mano, l'emozione è forte a Verissimo

I primi ospiti della puntata del 15 ottobre 2022 di Verissimo sono Sabrina Salerno e suo figlio. E’ la prima volta che Luca è in tv, è la sua prima intervista. Lui gestisce bene l’emozione ma la sua mamma ammette che le batte forte il cuore, le fa un strano effetto vederlo lì con lei. Luca è diventato maggiorenne e ha voglia di raccontare del rapporto che ha con sua madre. Una mamma forse un po’ ingombrante quando era piccolo ma adesso sa bene che Sabrina Salerno è speciale. La cantante ha parlato molto di suo figlio durante la partecipazione a Ballando con le Stelle, le è servito per uscire dal guscio, oggi sembra tutto più semplice anche in tv.

Luca Maria, a Verissimo il figlio di Sabrina Salerno

“La mamma è speciale. Di sicuro non è la tipica mamma, però sono sicuro che nella sua vita abbia dato il meglio” confida Luca. La Salerno conferma, ha cercato di fare il possibile, non voleva avesse le sue stesse mancanze. “Ho cercato di fare del mio meglio. Il ruolo di mamma è difficile per tutti. Mi sono impegnata e il risultato ha sorpreso le mie aspettative perché lui è più bravo, sensibile, profondo e razionale di me. Non è scontato ma e mio marito siamo molto felici di lui”.

Sabrina Salerno ha più volte raccontato del suo passato, del padre che non l’aveva voluta. Silvia Toffanin è sorpresa del legame che hanno madre e figlio, del loro tenersi per mano anche se Luca ha ormai 18 anni. “Abbiamo un rapporto molto bello, affettuoso, nonostante i suoi diciotto anni… Io ho sempre parlato tanto con lui, di tutto, ma sempre da genitore non da amica. Con lui ho sempre cercato di avere un dialogo e rispetto. A me basta guardarlo negli occhi per capire se c’è qualcosa che non va. Lui si confida con me, mi dice tutto”.

Suo figlio conferma: “Lei è forse l’unica persona che riesce a farmi parlare, a farmi dire cosa provo realmente. Di mio non sono così aperto con le persone. Malgrado durante la giornata non passiamo troppo tempo assieme, lei ha questa capacità di farmi uscire tutto quello che ho dentro”.