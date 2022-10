Inseparabili Totti e Noemi Bocchi, per la prima volta vanno allo stadio insieme

Stupiscono le immagini di Totti e Noemi Bocchi allo stadio insieme

Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più, oggi insieme anche allo stadio, davanti a tutti mostrano la loro passione, quella per il calcio. Uniti anche nella fede calcistica, Francesco Totti e la sua nuova compagna erano seduti questa volta uno accanto all’altra per assistere alla sfida di Ligue 1 tra Monaco e Clermont. E’ la loro prima volta allo stadio da coppia ufficiale, non si nascondono più, non si preoccupano più se video e foto li mostrano insieme, lo sanno tutti che sono innamorati, primi tra tutti i loro figli. Totti e Noemi Bocchi sono usciti allo scoperto al momento giusto, dopo le varie paparazzate, dopo la dichiarazione dell’ex calciatore al Corriere della Sera. Lo stadio è il luogo sacro per Totti ma è anche il mondo che Ilary Blasi condivideva poco; lei allo stadio ci andava per suo marito ma il calcio non è tra le sue passioni. E’ invece una delle passioni di Noemi.

Totti e Noemi allo stadio insieme ma non in Italia

E’ nel Principato di Monaco che hanno assistito alla partita che li rende una coppia davanti a tutti. Questa volta i paparazzi non hanno dovuto nascondersi per scattare foto ma tutto è apparso in video con le immagini della tv francese di Canal+.

Stupore per tutti nel vedere Francesco Totti con accanto la sua nuova compagna, il loro amore non è solo sbocciato ma ha già fatto tanti passi avanti. Davvero assurdo che dopo 20 anni d’amore con la madre dei suoi tre figli Francesco Totti sia già così preso da un’altra donna. Il gossip ha pubblicato le foto dei suoi figli alla festa di compleanno che ha organizzato Noemi per fargli una sorpresa. I figli di Ilary e Francesco frequentano casa della nuova compagna del papà. Sono anche apparse le prime storie della coppia sui social dell’ex calciatore. La presenza allo stadio è solo l’ennesima conferma della loro favola d’amore.