Elisabetta Gregoraci a casa di Giulio Fratini a Firenze, è vero amore

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini annunciano così il loro amore, sono una coppia molto romantica

Elisabetta Gregoraci ci sorprende davvero mostrandosi così romantica con il suo nuovo fidanzato, soprattutto in presenza dei fotografi. Ormai non c’è più dubbio: Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono una coppia, stanno insieme alla luce del sole. Non è la prima volta che i paparazzi li beccano ma le altre volte hanno cercato di fingersi amici, adesso è tutto diverso. Nei giorni scorsi hanno anche pubblicato la stessa storia, insieme al ristorante e con loro alcuni amici. Il settimanale Chi va oltre e pubblica le foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini a Firenze, a casa dell’imprenditore. Chissà quando è scoppiato questo nuovo amore, in estate Flavio Briatore era certo che tra la sua ex moglie e Fratini non ci sono fosse altro che amicizia. Ricordiamo anche che lui è l’ex fidanzato di Roberta Morise, lasciata forse con grande sorpresa della conduttrice, si racconta forse dopo un tradimento di Giulio.

Elisabetta Gregoraci è la prima volta che si lascia andare a un nuovo amore

Dopo la separazione da Briatore la Gregoraci si è fatta beccare solo con un altro uomo ma quella storia è finita male. Adesso con il 30enne toscano sembra sia tutto diverso. La differenza d’età non conta, Fratini ne ha 12 in meno ma ovviamente non si notano.

“Quando sarò fidanzata lo vedrete perché non ho nulla da nascondere” aveva confidato Ely ad Alfonso Signorini. Infatti, eccola serena e felice, alla luce del sole mano nella mano tra le strade di Firenze con il suo nuovo compagno. Una dolce vacanza per trascorrere qualche giorno insieme a casa di Giulio. Tra i fan della Gregoraci c’è chi le dice di fare attenzione perché tra le sue ex ci sono un bel po’ di donne famose. Roberta Morise ha già fatto loro gli auguri di tanta felicità e loro la mostrano a tutti.