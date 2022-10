Beatrice Valli accusata, di nuovo, di copiare i Ferragnez

Piovono ancora accuse contro Beatrice Valli e Marco Fantini: la coppia è accusata di voler emulare troppo i Ferragnez, copiano tutto? La replica

Ancora critiche, ancora haters in azione contro Beatrice Valli. Che cosa ha fatto questa volta l’influencer? A detta di molti, Beatrice e Marco Fantini, vorrebbero in qualche modo emulare le gesta dei Ferragnez, senza però essere loro. Non è la prima volta che si muove questa accusa sui social ma le critiche si stanno facendo più insistenti, da quando Beatrice ha rivelato il posto in cui lei e Marco hanno comprato la nuova casa dove andranno a vivere nella primavera del 2023. Si tratta dello stesso stabile in cui anche Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato la loro nuova casa, anche loro pronti per trasferirsi il prossimo anno. Proprio le foto di Beatrice e di Marco, qualche tempo fa, nella stessa posa di Chiara e Federico, avevano fatto sorridere i fan, che hanno iniziato ad accusare la coppia di copiare idee e contenuti ai Ferragnez ( oltre ad aver scelto lo stesso posto in cui andare a vivere). E’ successo anche ieri, quando Beatrice Valli si è ritrovata decine di commenti in cui la si accusava di aver scelto lo stesso campo di zucche nel quale portare i suoi figli. Stesso campo di zucche dei Ferragnez, ovviamente.

Beatrice, che non ama lasciar passare queste accuse che sono prive di fondamento, a suo dire, ha deciso di rispondere per le rime a chi la critica ( e forse molte persone dovrebbero anche sapere che gli influencer vengono invitati in alcuni posti ed è per questo che sembrano fare tutti le stesse cose).

Le risposte di Beatrice Valli agli haters

Le persone che hanno criticato i Vallini, hanno anche fatto notare che non solo vengono scelti gli stessi posti, ma vengono scattate le foto nelle stesse pose dei Ferragnez, come se fossero in qualche modo ossessionati da Federico e Chiara. A queste accuse la Valli ha quindi risposto: “no scusami eh ma se hai visto siamo stati anche l’anno scorso a fare la stessa experience con i bambini; ma scherzate spero? ma che fantasia avete ….“. E a chi le dice che continua a fare copia e incolla di quello che fanno i Ferragnez ricorda che queste esperienze vanno prenotate e lei lo aveva fatto diverse settimane fa, non poteva di certo sapere che Chiara e Federico ci sarebbero andati prima! E mentre qualcuno faceva notare che le due famiglie erano state in due campi di zucche differenti, Chiara e Federico sarebbero andati anche da un’altra parte, altri invece rincarano la dose e spiegano che la Valli scelga persino gli stessi vestiti e gli stessi colori della Ferragni.

Ci viene in mente che in un campo di zucche arancioni, è chiaro che tu debba scegliere il bianco o il nero per le foto, altrimenti che influencer sei…