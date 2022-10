Pago e Serena Enardu insieme a Pavia ma uno dei due si nasconde

Chi tra Pago e Serena Enardu ha più paura di svelare che sono tornati insieme?

Non hanno voglia di parlare del loro ritorno di fiamma o forse Pago e Serena Enardu hanno solo paura che anche questa volta possa finire. Nella loro lunga storia d’amore è successo di tutto, compresa la partecipazione a Temptation Island, anche il desiderio di Serena Enardu di riconquistarlo quando Pago era nella casa del GF Vip. In questi giorni erano insieme a Pavia ma nessuno dei due ha mostrato che quello era un viaggio speciale. Nessuna foto di coppia, nessun annuncio da fare ma per chi segue entrambi è stato facile intuire che erano insieme. La Enardu come sempre lo prende un po’ in giro, il cantante che si allontana, forse è lui che non ha voglia di dire che ci stanno riprovando. La loro sembra davvero una storia senza fine, provano a stare lontani ma non si lasciano mai fino in fondo. A tenerli sempre uniti c’è anche il legame che Pago ha con il figlio di Serena Enardu; è anche per Tommaso che la coppia non ha mai chiuso del tutto.

Tra Serena Enardu e Pago continua il tira e molla

Sembra abbiano deciso di darsi un’altra possibilità, l’ennesima. A maggio del 2020 la loro rottura sembrava definitiva, non sembravano amarsi più e anche le dichiarazioni contro l’altro non trasmettevano di certo amore. “L’amore non basta ma ci vuole stima e fiducia” erano parole della Enardu.

Da settimane invece si spettegola su un dolce ritorno per Pago e Serena e adesso il viaggio a Pavia in due sembra raccontare tutte le novità. Nessuno dei due mostra l’altro ma per Serena il suo autista non sa guidare, in compenso sceglie sempre il ristorante giusto. A chi le chiede perché non mostri chi è il suo accompagnatore risponde che lui è timido e riservato e non sa perché ma non vuole farsi vedere. Quindi, è Pago che desidera maggiore discrezione? Serena Enardu lo griderebbe al vento che sono di nuovo innamorati?