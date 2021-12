Pago deluso da Sanremo pensa che alcuni cantanti non dovrebbero partecipare

Anche Pago fa parte dei cantati che speravano di potere partecipare al festival di Sanremo 2022, anche lui deluso dall’esclusione. Alla rivista Nuovo Tv ha rilasciato un’intervista che rivela anche la sua amarezza. Pago spiega che non è triste ma aggiunge che è abituato alle porte in faccia. Ironizza sulla coerenza del Festival, quella di escludere sempre gli stessi e allo stesso modo aprire sempre la porta agli stessi. La delusione è evidente perché non c’è dubbio che Sanremo resti la vetrina più importante, quella della probabile ripartenza. Per farlo bisogna avere un pezzo forte, che piaccia a chi deve scegliere. Presto uscirà la sua nuova canzone, quella proposta ad Amadeus, scopriremo quindi se era così forte e giusta per la kermesse canora.

Pago contro Sanremo è deluso ma non è triste

“Non sono triste, sono abituato alle porte in faccia. Non si può dire che quelli del Festival non siano coerenti, molti sì sono sempre gli stessi, proprio come i no” è questa l’accusa per niente velata del cantante a chi sceglie quali artisti possono esibirsi sul palco dell’Ariston.

“Ci sono colleghi che vanno molto spesso a Sanremo e, secondo me, alcuni di loro non hanno neanche bisogno di partecipare. Non capisco la dinamica” non ha torto ma forse sono cantanti che il pubblico desidera vedere a Sanremo e che hanno sempre una canzone che sarà un sicuro successo.

Pago ha anche aggiunto: “Evidentemente si guarderanno altre cose o semplicemente le canzoni non piacciono, anche se non ne sono tanto sicuro” ma non dice altro. Ha invece sottolineato che non è un presuntuoso che vuole entrare per forza al Festival. Ha semplicemente espresso la sua opinione, fatto le sue considerazioni. Ovvia la delusione, del tutto comprensibile, anche lui ha voglia di ripartire. Ricordiamo che la sua ex moglie, Miriana Trevisan, è attualmente concorrente del Grande Fratello Vip.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".