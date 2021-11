Pago confida la reazione del figlio quando ha visto Miriana con Nicola

Pago cambia il suo pensiero sul flirt tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu e a Casa Chi rivela la reazione del figlio quando ha visto la sua mamma troppo vicina ad un altro. Pago è già entrato nella casa del GF Vip per portare tutto il suo sostengo alla sua ex moglie. Il rapporto tra i due è ben saldo, hanno un legame fortissimo fatto di stima e affetto. Il cantane però inizia a non capirci più molto sul quasi flirt tra lei e Nicola. Prima Miriana ha ammesso di provare attrazione verso il coinquilino, poi lo ha allontanato più volte per riavvicinarsi e spiegare che per lei è troppo piccolo. Se all’inizio Pago pensava che la Trevisan fosse frenata dalle telecamere adesso pensa che per lei non sia la storia giusta, che fuori dalla casa non potrebbe comunque interessargli lui.

Pago ha più di un dubbio su Miriana Trevisan e Nicola Pisu insieme

“Non so se tra lei e Nicola Pisu potrebbe nascere qualcosa fuori. Devo dire che lei è molto misteriosa e non lo sta facendo capire. Se mi chiedi se Nicola Pisu potrebbe essere un uomo giusto per Miriana ti dico di no – ha aggiunto – Lo guardo e vedo che non mi sembra adatto. Però lei è molto frenata dalle telecamere. A dire la verità non so se si tratterrebbe o andrebbe oltre senza avere tutti questi sguardi addosso” continua comunque a sostenere la sua ex moglie. L’ha fatto anche quando il loro bambino si era ingelosito vedendo in tv la mamma con Nicola.

“Lui è geloso della mamma, come se fosse il fidanzatino. Un pochino all’inizio ha detto ‘ma cosa sta facendo?’. Adesso è tranquillo”. Il piccolo si è tranquillizzato quando ha sentito la mamma che parlava di lui e Pago non ha dubbi: “Lei è una mamma fantastica… Miriana è così come la vedi. Le sue punzecchiate ce le ha e le ha sempre avute… E’ impulsiva”.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".