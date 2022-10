Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: tornano le cene insieme, addio divorzio

E' tutto vero: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme e tornano anche le foto della coppia a cena

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno superato la crisi, hanno superato chissà quante cose e non lo diranno mai ma adesso sono di nuovo insieme. Non hanno annunciato il loro ritorno ma dopo la festa di compleanno di Sole non smettono più di farsi vedere in giro insieme. Già gli scatti al party della figlia avevano fatto intuire che c’era aria di novità, ancora prima il gossip aveva già anticipato qualcosa ma adesso ci sono le immagini dell’amore, quella al ristorante dove Tomaso Trussardi tiene stretta la sua Michelle. La Hunziker come sempre sorride più del marito e chissà se prima o poi spiegherà come è andata cosa è successo. In estate sembrava pronta ad annunciare la sua storia d’amore con Giovanni Angiolini, poi di colpo il bel medico è scomparso e un po’ alla volta la coppia si è riavvicinata.

Odino da sempre diviso tra la mamma e il papà

Odino è il cane di Tomaso Trussardi a cui Michelle Hunziker è legatissima. Il cucciolo non ha mai dovuto rinunciare all’affetto della conduttrice ma nelle ultime settimane era evidente ci fossero delle novità, il levriero era sempre a casa di Michelle ma si vedeva anche sempre con Trussardi.

Come hanno fatto a superare tutto? “Quanto amore, tanto amore” continua a ripetere lei coccolando Odino. E’ chiaro il messaggio, è tutto per suo marito.Dicono che sia stata lei a fare un passo indietro a corteggiare di nuovo il padre delle sue bambine. Dicono che Tomaso Trussardi abbia avuto dei dubbi per un po’ di tempo ma che poi abbia capito che senza Michelle Hunziker non può stare. Sarà vero che lui adesso pretende più rispetto della privacy da parte della moglie? Niente servizi posati di famiglia e niente più interviste tv: queste sarebbero le richieste dell’imprenditore. Michelle adesso è davvero felice?