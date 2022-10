Wanda Nara: è imbarazzante la rivelazione di Mauro Icardi sulla loro storia

Wanda Nara dice che con Mauro Icardi è finita ma lui fa una rilevazione piccante

Anche questa di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra la storia d’amore infinita che diventa una soap ma poi si perde in altro. La modella argentina sembra non avere dubbio sulla separazione da Mauro Icardi ma qualcosa fa pensare che i due potrebbero di nuovo tornare insieme. Per l’ennesima volta sono in crisi, ancora una volta un litigio e un altro addio sono finiti sui social e nel gossip; viene quasi da pensare che facciano di tutto per restare sempre al centro dell’attenzione. Wanda Nara sta per tornare a casa dopo un mese di lontananza, era in Argentina, è da lì che ha fatto sapere a tutti che con Icardi era finita. Si è mostrata con il rapper L-Gante, con lui ha girato un video musicale ma ha anche mostrato altre scene, hot, vere e forse no. Tutto per fare ingelosire Icardi?

Per Wanda Nara è finita ma per Mauro Icardi non è così

Un titolo di gossip chiede a Wanda di perdonare il calciatore. Su Twitter la risposta della modella: “Io non devo perdonare niente a nessuno, io e Icardi siamo separati” la risposta infastidita a cui Mauro ha aggiunto il suo commento piccante. “Separati come quando sono stato in Argentina qualche giorno fa? Ci metto la firma… siamo stati benissimo”.

Davvero strani questi commenti tra i due, possibile che non riescano a parlarsi faccia a faccia senza far sapere sempre tutto a tutti?

La modella intanto è tornata a casa dai suoi figli e adesso il gossip attende di capire cosa sta accadendo, se la coppia procederà con la separazione, come sembra sia intenzionata a fare Wanda Nara, o tornerà tutto come prima, come vorrebbe ancora una volta Mauro Icardi? Cosa c’è di vero in tutto questo e cosa dovrebbero perdonarsi l’uno l’altro? L’ex moglie di Maxi Lopez sembra essere stanca o forse no.