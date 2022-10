Boateng in vacanza ai tropici con la moglie, Melissa Satta cerca di sorridere

Boateng, l'ex marito di Melissa Satta, si rilassa in vacanza con la moglie, per l'ex velina è finito un altro amore

Mentre Melissa Satta supera un’altra delusione in amore, l’ex marito, Kevin Prince Boateng, è in vacanza con sua moglie, con Valentina Fradegrada. Una vacanza al caldo per la coppia, Boateng e Valentina hanno scelto i tropici e si concedono tutto il relax e il divertimento. Sono così complici, una coppia affiatata, sempre pronti a divertirsi insieme, a fare nuovi progetti insieme. Il 35enne è volato al caldo con sua moglie, danzano a bordo piscina, ormai entrambi influencer e per loro c’è una vera pioggia di like. Melissa Satta e Boateng hanno provato più volte ad andare avanti con il loro matrimonio ma alla fine si sono arresi, resteranno però sempre legati perché hanno un figlio, il dolcissimo Maddox. Impossibile non pensare alla differenza in amore tra Melissa e Kevin.

Kevin Prince Boateng felice con sua moglie

Boateng non ha avuto paura di provarci ancora una volta e in pochi mesi ha deciso di sposarsi di nuovo. Valentina Fradegrada è modella, imprenditrice e pluricampionessa di arti marziali; sui social ha anche cambiato cognome, ha aggiunto quello di suo marito, perché adesso sono anche soci.

Per la loro vacanza autunnale hanno scelto un’isoletta deliziosa, un resort extra lusso, tra i due trionfa l’armonia e forse questa volta è davvero il caso di dire che due anime gemelle si sono incontrate. Si sposati l’11 giugno scorso dopo un breve periodo di frequentazione.

Per Melissa Satta non è invece semplice dovere dire che è finita un’altra storia in cui credeva molto, quella con Mattia Rivetti. Dicono che lui l’abbia delusa, che al momento di decidere per la convivenza lui abbia fatto un passo indietro. Passerà anche questa per la bellissima ex velina di Striscia la notizia che adesso si concentra come sempre sul figlio e sul lavoro. Per Boateng e Valentina Fradegrada invece la luna di miele prosegue.