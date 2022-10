Il dolore di Stefania Orlando per la fine del suo matrimonio con Simone: la verità a Verissimo

A Verissimo Stefania Orlando parla della fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi

Nella puntata di Verissimo in onda il 22 ottobre 2022, Stefania Orlando ha parlato per la prima volta in tv della fine del suo matrimonio son Simone Gianlorenzi. Erano sposati da tre anni ma in realtà stavano insieme da quasi 15. Per cui si tratta davvero di un pezzo importante di vita, di un amore da favola che però non ha avuto il finale che ci si aspettava. Stefania, sicuramente molto provata per quanto accaduto, ha speso solo belle parole per il suo ex. Anzi, molti spettatori sono rimasti colpiti dalla dolcezza usata dalla conduttrice. Hanno invece trovato un po’ troppo invasive le domande che Silvia Toffanin ha fatto a Stefania, come se volesse per forza capire qualcosa di cui la Orlando preferiva non parlare. In ogni caso, l’ex concorrente del GF VIP, ha provato a spiegare i motivi per i quali il suo matrimonio è finito, specificando anche che non c’è una terza persona in mezzo a questa storia, come qualcuno aveva ipotizzato. “Non ci sono state terze persone. Si cresce e si scopre di avere esigenze diverse. Simone aveva espresso un suo disagio circa il nostro rapporto. L’ho assecondato e compreso” ha detto Stefania spiegando anche che quando c’è qualcosa di bello, è meglio fermarsi prima di rovinare anche il poco che è rimasto.

Il dolore di Stefania Orlando per la fine del suo matrimonio

Nella sua intervista a Verissimo, la Orlando ha fatto capire che la crisi è davvero iniziata dopo il suo rientro in casa, dopo il Grande Fratello VIP. Quando stai tanti mesi fuori, devi poi ritrovare degli equilibri, sono cambiate tante cose. Ma si è accorta lentamente, che c’era quasi una forzatura, che non si stava insieme per piacere. “Non posso dirti che non ero più innamorata e credo che nemmeno per lui questo periodo sia facile ma non voglio arrogarmi il diritto di parlare al posto suo. Non è stata una rottura traumatica, ci siamo parlati tanto e ci siamo ripromessi di esserci sempre l’uno per l’altra ma non si diventa amici da un giorno all’altro” ha spiegato la conduttrice nella sua intervista nel salotto di Canale 5. Silvia Toffanin aveva anche preparato un filmato con i momento più belli visti in tv di questa storia, anche perchè durante la “reclusione” nella casa del GF VIP, Simone era stato molto presente per Stefania. Un video che perà la Orlando non è riuscita a guardare, è ancora troppo forte il dolore per questa decisione.

Dalle parole di Stefania, in qualche modo, si è capito che potrebbe non essere una fine definitiva, non ha mai parlato di divorzio, non ha mai usato la parola fine. E a Verissimo ha spiegato: “Al momento non credo si possa recuperare. Se sono ancora innamorata? Non posso non avere sentimenti nei suoi confronti. Ma non mi aspetto gesti da parte sua, non mi aspetto nulla. Sono andata per la mia strada e sto cercando di ricostruire il mio percorso. “