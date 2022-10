Mara Venier si lamenta del marito: “Sempre così, a tutte le ore”

Sui social il video di Mara Venier sul divano col marito, si lamenta di Nicola e spiega perché non ce la fa più

Un sabato intero a casa, tutta la giornata sul divano, Mara Venier si lamenta del marito perché quasi tutti i giorni sono uguali, perché lui è sempre davanti alla tv a guardare le sue partite. Tifoso del Milan Nicola Carraro non perde una partita ma non solo della sua squadra. E’ per questo che Mara Venier si lamenta, sorride ma è anche tanto annoiata da questa situazione. Vede il marito felice, soprattutto perché il suo Milan vince ma non ne può più. Lei è sempre e ancora tanto impegnata con il suo lavoro, ha appena compiuto 72 anni e non rinuncia a nulla, eventi, amici, concerti e lavoro. La domenica appena termina con Domenica In è capace di tornare a casa e preparare la cena per gli amici, Nicola Carraro in vece resta sul divano ma è sempre con lei.

Mara Venier, il suo sfogo sui social

“Tutto il giorno così, a tutte le ore…” la Venier mostra suo marito che sorride al televisore e gli chiede: “Chi sta giocando, amore?”. Ovviamente gioca il Milan, gli chiede se sta vincendo. Sì, vince 4 a 1 ed è felicissimo. Mara è stanca, porta una mano sulla fronte, anche lei è sul divano ma vorrebbe fare altro, magari vedere altro con suo marito in tv, le partite la annoiano ma soprattutto è vedere sempre la televisione con un campo di calcio che è quasi insopportabile, suo marito però è felice così.

“Sempre così solo calcio, solo partite, solo calcio, uff che pa**e… Io vado a cucinare” e così anche lei si dedica ad una gran passione, la cucina. Anche questo è amore e come sempre la zia Mara fa sorridere i follower che la seguono non solo a Domenica In con i suoi ospiti ma anche sui social, a casa sua con suo marito.