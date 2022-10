Belen: “Mio marito vi fa sorridere” ma arriva la frecciatina per Stefano

Belen elogia il marito: Stefano fa sorridere tutti con Stasera tutto è possibile, ma aggiunge anche una frecciatina

Il lunedì sera Belen Rodriguez guarda il GF Vip o Stasera tutto è possibile? Antonino Spinalbese o Stefano De Martino? La risposta è ovvia anche se magari una sbirciatina al reality show con l’ex compagno papà di sua figlia Luna lo darà anche lei. Il sostengo invece è solo e soltanto per Stefano, per suo marito. Finalmente può dirlo di nuovo: Stefano De Martino è suo marito e lo elogia, adesso che anche lui ha raggiunto i suoi obiettivi nel lavoro addio alle lacrime e ai litigi. Belen Rodriguez pronta a seguire la fortunata edizione di Step su Rai 2 invita tutti a guardare il programma perché è divertente, perché Stefano fa sorridere tutti, anche lei, quasi sempre. Una dedica e una frecciatina per lui che è l’uomo della sua vita.

Belen Rodriguez pazza di gioia con Stefano De Martino

Lei è più istintiva e romantica, la Rodriguez somma dediche su dediche per suo marito, lo fa con una foto del marito abbracciato a suo figlio, lo fa mentre attende il loro nuovo incontro o quando lui parte o lo fa lei. Riescono a ritagliarsi momenti solo per la coppia, anche una breve vacanza, fanno di tutto per non perdersi più.

Seduta sul divano di casa Belen si sintonizza su Rai 2 e butta il telecomando, ha occhi e orecchie solo per Stasera tutto è possibile, non cita mai il Grande Fratello Vip. Da quando Antonino Spinalbese è nella casa più spiata d’Italia solo una volta la Rodriguez ha voluto fare un chiarimento; quando in molti avevano pensato che un suo sfogo fosse rivolto al papà di sua figlia. Non era così e lei non voleva gossip inutili, per il resto c’è solo da sorridere con Stefano, ma non mancano i momenti più difficili, comuni a tutte le coppie.

“Adesso su Rai Due… Mio marito vi fa sorridere, quanto fa sorridere “quasi sempre” anche me! Con Stasera tutto è possibile!” sostengo e frecciatina per il marito che di certo avrà qualcosa da farsi perdonare.