Totti e Ilary prove di riavvicinamento: l’ex calciatore le ridà le borse

Ilary Blasi sarebbe tornata in possesso delle sue amate borse: il primo passo di Totti

E’ ancora una volta il Corriere della sera a fornire dettagli su questa storia. Ancora una volta si parla di Ilary Blasi e Francesco Totti. I due, che ormai vivono sereni e distaccati le loro vite, mostrandosi anche in pubblico e sui social, da separati, dovrebbero ritrovarsi nelle aule di tribunale per le fasi della separazione, aule nelle quali, per il momento, solo gli avvocati, si sono incontrati per decidere cosa fare. E pare che Totti una decisione, a prescindere da tutto, l’abbia già presa. L’indiscrezione di oggi: l’ex capitano dalla Roma avrebbe ridato la collezione di borsette a Ilary Blasi. Borsette forse non è il termine giusto, visto che si tratta di una collezione nella quale, il più piccolo degli accessori, ha il valore di un migliaio di euro, fino ad arrivare a una singola borsa che può valere anche 50 mila euro. Tra Chanel, Dior e borse di Hermes, la collezione di Ilary Blasi è di quelle che fanno gola a tutti e a quanto pare, presto potrebbe riaverla, o forse l’ha già riavuta indietro. Un piccolo passo verso la pace e forse chissà, anche verso i Rolex. La Blasi ha negato di averli rubati, o meglio, ha spiegato che erano suoi e che per questo, se li sarebbe ripresi…

Sul Corriere della sera si legge che forse queste famose borse, sono in realtà sempre rimaste in casa, nella famosa villa dell’Eur che la Blasi non avrebbe voluto dividere, villa dove vive da sola con i suoi figli, visto che Totti, ha cambiato decisamente quartiere, avvicinandosi a Noemi, scegliendo Roma Nord come nuova residenza.

Ilary Blasi ha riavuto le sue borse: Francesco Totti ha ceduto

Nelle ultime storie di Ilary, l’abbiamo vista di nuovo in possesso di una delle sue amate Chanel, e questo sarebbe uno degli indizi che porterebbe a pensare che Totti le abbia ridato le sue borse, anche se la conduttrice, potrebbe averne comprata un’altra, senza troppi problemi. Noi però ci auguriamo che tra i due ci siano stati dei passi di riavvicinamento, stare sereni fa bene alla famiglia ma soprattutto ai tre figli della coppia che sono stati travolti da un vero e proprio tsunami.

Questo non significa che non si combatterà nelle aule di tribunale. Sarebbe stata Ilary Blasi a insistere per il divorzio, la conciliazione non le interessa. Tutto rimandato quindi al 2023 in aula, mentre sui giornali, ogni giorno può essere il giorno giusto per parlare di questa coppia.