Eros Ramazzotti e la sosia di Belen: il gossip prevede una storia d’amore

A Eros Ramazzotti piace tanto la sosia di Belen, il gossip scova gli indizi, ecco cosa è successo

C’è una nuova storia d’amore tra i vip? Il gossip anticipa quella tra Eros Ramazzotti e la sosia di Belen. In tanti provano ad imitarla, per ammirazione o per lavoro e Amelia Villano è tra le più divertenti. Bella e brava, la speaker radiofonica sembra avere colpito anche Eros. Impossibile dargli torto e il gossip becca subito gli indizi che conducono al futuro presunto flirt. Sembra che al momento non ci sia niente tra loro, se non un seguirsi sui social e la reciproca ammirazione. Se il cantante ha iniziato a seguire la sosia di Belen Rodriguez sui social, lei ricambia con una storia in cui mostra tutta l’emozione per il suo nuovo e famoso follower. 31 anni di differenza ma l’età in amore non è certo un limite.

Eros Ramazzotti è già innamorato della sosia di Belen?

Lei sorride per il pettegolezzo appena letto ma in molti hanno notato il recente interesse di Eros per la speaker radiofonica di Radio Zeta. Amelia Villano non ha trattenuto la gioia quando ha ricevuto la notifica e ha subito condiviso lo screenshot, senza badare che in questo modo avrebbe dato al gossip modo di ricamare su un presunto flirt.

Adesso tutti pensano che ci sia o ci sarà un seguito tra Eros e la sosia di Belen. Amelia ha solo un anno in più di Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker,ma ricordiamo che anche l’ex moglie del cantante, Marica Pellegrinelli era poco più grande della sua primogenita.

Senza dubbio Ramazzotti ha un debole per la sosia della modella argentina. Più che sosia la Villano ama trasformarsi in Belen facendo sorridere tutti con le sue imitazioni. “Eros Ramazzotti invaghito della sosia di Belen Rodriguez? Stiamo parlando di Amelia Villano, speaker radiofonica di Radio Zeta, che ha condiviso su Instagram la gioia di essere ‘seguita’ dal cantante. Oltre ad aver fatto questo, Ramazzotti, ha già messo diversi like sulle foto della bella Villano.Potrebbe esserci una nuova conoscenza in vista tra loro?” scrive The Pipol Gossip e la Villano commenta ridendo: “Mi fate sentire male”.