Eros Ramazzotti beccato in una passeggiata notturna: è lei la sua nuova compagna?

Questa volta non c'è dubbio: Eros Ramazzotti ha una nuova compagna

Chi è la nuova compagna di Eros Ramazzotti, ma soprattutto il gossip si chiede se c’è davvero una nuova fidanzata per Eros. Questa volta sembra davvero che il cantante abbia una nuova storia d’amore a cui dedicare le sue nuove canzoni. E’ la rivista Diva e Donna a pubblicare questa settimana le foto di Eros Ramazzotti mano nella mano con la nuova fiamma. Lei è bellissima, lui come sempre in gran forma, e la notte milanese diventa molto interessante per i paparazzi. In genere lui è molto attento a non farsi beccare, il più delle volte arrivano le sue smentite, infastidito dai pettegolezzi perché sempre attento a proteggere i suoi figli. Questa volta però la complicità tra i due è evidente e poi c’è altro.

Eros Ramazzotti ha una nuova compagna?

Con Marica Pellegrinelli è finita da anni, il loro legame è in perfetta armonia, crescono insieme i piccoli Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Con Michelle Hunziker sembra davvero che non ci sia più speranza, il loro non è più un amore ma una bellissima amicizia, e presto saranno anche nonni.

Arriva quindi una bellissima ragazza, misteriosa, il gossip non sa chi sia. Passeggiano mano nella mano, disinvolti, non si preoccupano di nessuno, poi entrano nello stesso portone e in questo modo i paparazzi non hanno più dubbi.

Era una passeggiata notturna, una serata che è iniziata con una cena e poi è proseguita con il volere stare ancora insieme. Lei ha i capelli lunghi e castani, l’abito bianco al ginocchio sottolinea le sue forme. Eros Ramazzotti come sempre è comodo nel suo abbigliamento che viene definito una divisa: jeans, giubbotto e cappellino.

Chissà se la bellissima ragazza, che sembra essere la sua nuova fiamma, sparirà nel nulla o presto la vedremo ancora con Eros, magari accanto a Michelle Hunziker in uno dei concerti in giro per il mondo.