Riccardo pronto a tutto per Ida vola da lei a Brescia per riconquistarla? La storia social e la canzone

Riccardo sta andando da Ida per dichiararle il suo amore? Le ultime news dal mondo di Uomini e Donne e una canzone particolare

In questi giorni stanno andando in onda delle puntate di Uomini e Donne che risalgono circa a una ventina di giorni fa. Ieri è stata registrata una delle ultime puntate del programma di Canale 5 e abbiamo appreso che Ida Platano e Alessandro Vicinanza stanno ancora uscendo insieme, anche se non si reputano una coppia. Va detto, che nelle ultime puntate registrate dopo il riavvicinamento tra Ida e Alessandro, Riccardo è tornato indietro sui suoi passi e, seppur ha deciso di uscire con altre donne, ha lanciato parecchi messaggi a Ida e ha fatto capire di provare ancora qualcosa per lei. Le parole di Riccardo però non avrebbero fatto cambiare idea a Ida, che continua a uscire con Alessandro, pur non essendo legata ancora così tanto a lui da valutare di lasciare lo studio.

E arriviamo poi a oggi. Poche ore fa, Riccardo Guarnieri, che non è molto social, ha deciso di postare una storia sul suo profilo instagram. E’ una storia che mostra degli orari di aerei e che ha fatto pensare a molti fan, che il cavaliere tarantino stia tentando di giocarsi il tutto per tutto. Come? Andando da Brescia per trovare Ida Platano. Ma come mai, i telespettatori e le telespettatrici che seguono con affetto il programma di Canale 5, hanno pensato che Riccardo, stia andando proprio da Ida? Il motivo sembra essere una canzone, la canzone che Riccardo ha scelto per accompagnare questa storia sui social.

Riccardo ci riprova con Ida? La storia social e i sospetti del pubblico

La canzone che Riccardo ha scelto per accompagnare la storia sui social è il brano dei Negramaro, Adesso non c’è niente al mondo. E sappiamo quanto per Riccardo e Ida, le canzoni abbiano un valore e un significato. Ma che cosa dice questa canzone? “E adesso non c’è niente al mondo. Che possa somigliare in fondo. A quello che eravamo. A quello che ora siamo. A come noi saremo un giorno” scrivono i Negramaro. E le parole di questa canzone, sembrano essere una dichiarazione d’amore. Solo una coincidenza?

Quello che possiamo dirvi è che al momento Ida è nel suo salone di Brescia e sta lavorando come fa sempre quando non è a Roma per le registrazioni. Nessun accenno a un possibile incontro con Riccardo, scopriremo qualcosa in più nelle prossime ore? Vedremo…