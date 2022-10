Beatrice Valli incinta: tutti ne parlano ma lei non conferma nulla

Beatrice Valli è incinta oppure no? Nessuna conferma ufficiale ma le foto non sembrano lasciare dubbi

“Se mia sorella è incinta? Non lo so, non mi risulta ma posso dirvi che se fosse incinta, io lo scoprirei insieme a voi” queste erano state le parole di Ludovica Valli, la sorella di Beatrice Valli, che poche ore fa ha risposto alle domande di chi la segue, in merito a una possibile gravidanza della influencer. Ludovica, ha lanciato per l’ennesima volta una frecciata che non è passata inosservata e sembrava aver confermato il fatto che Beatrice non fosse incinta. Era stata la stessa moglie di Marco Fantini a spiegare che il gonfiore notato da tutti i suoi follower, che hanno pensato a una gravidanza, fosse dovuto al lattosio. Ma ieri sera, il portale The Pipol, ha confermato la notizia. E visto che dietro al portale, c’è anche la firma di Gabriele Parpiglia, uno dei migliori amici di Beatrice Valli, che insieme ai Vallini ha preparato anche il docu film del loro matrimonio, possiamo immaginare che ci sia molto di vero alla base di questa notizia, nonostante nessuno lo confermi in modo ufficiale.

Ieri sera Beatrice e Marco, hanno presenziato alla prima puntata Live di X-Factor e per l’occasione, la Valli, ha scelto un abito che metteva in evidenza le sue forme. Gli esperti di gossip non hanno dubbi: quello non è un classico gonfiore, quello è il pancino di una donna ai primi mesi di gravidanza. Ma se così fosse, perchè Beatrice da giorni smentisce tutto? La cosa non ci stupirebbe: Aurora Ramazzotti lo ha fatto per oltre un mese, confermando solo dopo la sua gravidanza, spoilerata dalla rivista Chi. Nel caso di Beatrice Valli, non c’è stata nessuna notizia ufficiale data dai media ma solo le immagini che tutti i fan hanno intrepretato, e tutti pensano che si tratti di una gravidanza.

Beatrice Valli è incinta del quarto figlio?

Forse, proprio come è successo ad Aurore Ramazzotti, la Valli è ancora nelle prime settimane e vuole aspettare per confermare quanto sta succedendo nella sua vita. Per molti fan però alcune mosse non sarebbero casuali. Ieri ad esempio in alcune foto ha messo la borsa sul ventre, come a voler coprire la pancia. Inoltre fanno in molti notare che il malessere che la Valli ha avuto un mese fa circa, potrebbe esser stato acutizzato anche da una situazione diversa, da una gravidanza appunto. Insomma tutti ginecologi pronti a dare una spiegazione. Ma solo le persone che stanno vivendo questa situazione conoscono le risposte e saranno liberi di confermare, se qualcosa da confermare ci sarà, quando ne avranno modo e voglia.