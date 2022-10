Tomaso Trussardi sbotta sul presunto flirt ma è un brutto botta e risposta con Venza

E' un brutto botta e risposta tra Tomaso Trussardi e Amedeo Venza sulla dama di Uomini e Donne e il presunto flirt dell'ex marito di Michelle Hunziker

Stanco dei tanti pettegolezzi Tomaso Trussardi non ha solo smentito la voci su un suo presunto flirt con una dama di Uomini e Donne ma ha usato tono ed espressioni dure contro chi, a suo dire, avrebbe inventato tutto. Tomaso Trussardi non parla di Michelle Hunziker, non ha alcuna intenzione di confermare o smentire il loro ritorno di coppia ma di certo butta di tutto su chi ha tirato in ballo la dama di Maria De Filippi. Nessun nome ma la smentita di Trussardi è chiara almeno quanto il livore che mostra su Instagram. Da tempo circolava tra le pagine del gossip il presunto interesse dell’imprenditore nei confronti di un ex volto noto di Canale 5 ma l’attacco di Trussardi è preciso e diventa imbarazzante per Amedeo Venza.

Tomaso Trussardi sbotta contro Amedeo Venza

“Il sedicente esperto di gossip (a me sconosciuto) Amedeo Verza, professa sulla mia vita privata…mi dispiace sconfessare il suo alquanto improbabile scoop” scrive Tomaso che sostituisce il cognome di Venza con “Verza” per sminuirlo il più possibile. Non è tutto: “Sig. Verza quando getta merda sul ventilatore, dovrebbe mettercisi davanti…vedrà che poi le passa la voglia oppure, forse, visto il personaggio potrebbe anche piacerle”. Se è tutto falso non possiamo che dare ragione a Trussardi.

Non sembra dello stesso parere il diretto interessato. Amedeo Venza non ha esitato nel rispondere: “Caro signor Trussardi (che di signore hai ben poco), il ventilatore continua ad usarlo tu, di sti tempi ti è anche utile. Ti sei studiato a pennello la poesia da recitare? Convinci solo gli stolti! E comunque io i cognomi gli storpiavo quando ero bimbom**chia”.

Un brutto botta e risposta perché anche l’esperto di cronaca rosa sembra sicuro di ciò che aveva raccontato e ancora di più della risposta da dare all’ex marito di Michelle Hunziker.